Опубликовано видео наезда такси на пешеходов в Москве

В Сети опубликована видеозапись ДТП в Москве, в ходе которого водитель такси наехал на людей на тротуаре.

Видео опубликовано на странице Mash в соцсети «ВКонтакте».

Столичный Центр организации дорожного движения в Twitter со ссылкой на данные ГИБДД сообщает, что водитель такси «не был пьян».

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян.