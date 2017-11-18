Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой.

Трагедия на западе Москвы унесла жизни четырех человек, еще 15 пострадавших находятся в столичных больницах. Уже известно, что пострадавшие получат компенсации, а шокированные люди стараются разобраться, найти ответственных в этой трагедии.

Московские правоохранители задержали водителя автобуса Виктора Тихонова. Он 30 лет проработал водителем в автобусном парке, там же работает его сын. За эти годы серьезных претензий к мужчине не было, пьяным он на работу не выходил, пишет Telegram-канал Mash.

Возможно, к трагедии привел ряд факторов, сработавших в один момент. Причин могло быть несколько.

Во-первых, гололед. На выходных в промозглой Москве температура воздуха понизилась, и сотрудники управляющих компаний и ЖЭКов могли не успеть обработать участок дороги и тротуара. Эту версию рассматривают следователи, однако заместитель столичного мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков утверждает, что дороги чистились, и гололед не мог стать причиной ДТП, пишет ТАСС. Вряд ли Бирюков мог сказать что-то иное – ведь в таком случае столичное городское хозяйство несет прямую ответственность за случившееся, в том числе за гибель людей. Разумеется, истину установят следствие и суд, но нельзя не отметить, что ДТП, в том числе с автобусами, как следствие скользких дорог – это далеко не редкость.

Например, похожий случай произошел буквально в понедельник же в Казани. Автобус протаранил двери одной из мечетей Казани, пострадавших, по предварительным данным, нет. Судя по фотографиям с места ДТП, автобус стоит на скользкой кашице из снега и льда.

Подобный случай произошел в прошлом году в Великом Новгороде. На мосту Александра Невского пустой автобус подрезал джип, водитель резко вывернул руль, но из-за гололеда не рассчитал траекторию. В результате автобус заехал на пешеходную зону и частично свесился с моста. Причиной трагедии стали не только заснеженные дороги, но и сложные погодные условия. И если со вторым человек справиться не в силах, то на решение первой проблемы в Москве тратятся сотни миллионов рублей.

Второй версией ДТП, которую рассматривают полицейские, могла стать неисправность автобуса. Газета ВЗГЛЯД неоднократно писала о неисправных автобусах, которые выпускают в рейс. В 2017 году число аварий с участием пассажирского транспорта растет – за первые восемь месяцев этого года их количество увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно технические неисправности все чаще становятся причиной страшных катастроф с участием автобусов, считает начальник отдела технадзора ГИБДД МВД России Сергей Чипурин.

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В пользу этой версии говорят показания водителя автобуса:

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», – сообщил на допросе водитель автобуса Виктор Тихонов. Он тоже получил серьезные травмы и находится в больнице.

С другой стороны, Минтранс утверждает, что автобус вышел на линию исправным.

Третьей причиной мог стать сон водителя за рулем.

«Вчера и позавчера работал на 477-м маршруте с 6.00 до 19.30. Сегодня выехал из парка в 13.30. До этого у него было два выходных дня. Предварительно, со слов начальника колонны, он уснул за рулем», – цитирует RT одного из сотрудников отдела перевозок Одинцовского ПАТП «Мострансавто».

Однако сын мужчины опровергает эту версию:

«Отец выехал на работу в хорошем настроении. Никогда не пил на работе, я с утра с ним завтракал. Стресса или переутомления тоже не было», – сообщил журналистам Алексей Тихонов.

Случаев, когда из-за человеческого фактора страдают люди, много по всей России. Сосульки убивают детей, люди поскальзываются и получают переломы, часами стоят в пробках из-за нерасчищенных дорог, потому что в ноябре – декабре для коммунальщиков снег «пошел внезапно».

Почему в Хельсинки и Стокгольме, таких же северных городах, как и Москва, мы не слышим о подобных происшествиях? Потому что там выработана сложная система борьбы с последствиями непогоды. Финские дорожники покрыли практически всю страну сетью веб-камер, которые передают информацию о температуре воздуха и дорожного пути. Смотрят на данные этих камер как водители, так и сами дорожники. Финны тоже применяют соль на дорогах, рассчитывая необходимое количество и концентрацию в зависимости от конкретных погодных условий.

Известно, что после аварии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный департамент транспорта проведет внеплановые проверки частных перевозчиков.