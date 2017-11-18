Водитель въехавшего в пешеходный переход автобуса в Москве задержан

Московские правоохранители задержали водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар».

В ближайшее время мужчину доставят к следователю на допрос в УВД ЗАО, сообщает Telgram-канал Mash.

В то же время в Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил нарушений состояния здоровья у водителя автобуса.

«Водитель жив. Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке», – сказал ТАСС представитель предприятия.

Он отметил, что руководство Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия направилось на место происшествия.

Ранее один из источников говорил, что в ДТП попал автобус ЛиАЗ, принадлежащий Одинцовской транспортной компании. В свою очередь в «Мострансавто» сообщили, что «авария произошла с участием автобуса «Мострансавто».

Вместе с тем, по словам источника РИА «Новости», в настоящее время рассматриваются две версии ДТП: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза.

В настоящее время версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход не рассматривается.

Вместе с тем, три медицинских вертолета BK-117 вылетели на место ДТП на западе Москвы, сообщила представитель Московского авиационного центра.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По предварительным данным, погибли пять человек.