Пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве пообещали компенсацию по ОСАГО

Пострадавшие в ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве получат до 500 тыс. рублей по ОСАГО, сообщили в подмосковном ГУП «Мострансавто».

В сообщении предприятия отмечается, что пострадавшие пешеходы получат компенсации по ОСАГО за вред жизни и здоровью в пределах 500 тыс. рублей на каждого потерпевшего, передает РИА «Новости».

Кроме этого за повреждение имущества каждому потерпевшему предусмотрена выплата в пределах 400 тыс. рублей.

На предприятии добавили, что пассажиры «Мострансавто» застрахованы ГК «СОГАЗ».

Ранее сообщалось, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный департамент транспорта проведет проверки частных перевозчиков, после аварии в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек.