Власти Москвы уточнили число погибших в аварии с автобусом

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в серьезной аварии с автобусом, въехавшим в подземный переход возле метро «Славянский бульвар, пострадали 11 человек и погибли четверо.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим разные источники сообщали о гибели четырех или пяти человек, и о трех пострадавших.

Ранее водитель въехавшего в переход автобуса объяснил, как произошла авария. По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре.