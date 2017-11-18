Водитель въехавшего в переход автобуса объяснил, как произошла авария

Водитель, управлявший автобусом, который врезался в людей в подземном переходе в Москве, дал показания.

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место.

Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», – цитирует водителя Telegram-канал Mash.

Также сообщается, что глава ГИБДД Москвы генерал-майор Виктор Коваленко лично опросил водителя автобуса Виктора Тихонова. Разговаривали они наедине. После беседы Коваленко уехал с места аварии.

Отмечено, что Тихонов сам получил серьезные травмы. Допрос водителя следователями проводился прямо во время перевязки.

По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем. Ранее в понедельник московские правоохранители задержали водителя автобуса.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По разным данным, погибли от четырех до пяти человек, еще трое находятся крайне тяжелом состоянии.