В Москве после аварии с автобусом внепланово проверят перевозчиков

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный департамент транспорта проведет проверки частных перевозчиков, после аварии в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар».

«Транспортный комплекс Москвы регулярно проводит проверки автопарков частных перевозчиков, контролирует техосмотр автобусов и медосмотр водителей. По поручению мэра Москвы будут проведены внеплановые проверки», – сообщает Twitter-аккаунт департамента.

Ранее в Минтрансе сообщали, что въехавший в переход автобус перед рейсом был исправен. Департамент здравоохранения Москвы заявлял, что в аварии погибли четверо и пострадали 11 человек.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре.