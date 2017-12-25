Минтранс: Въехавший в переход автобус перед рейсом был исправен

Попавший в ДТП на Славянском бульваре в Москве автобус был исправен перед рейсом, сообщили в министерстве транспорта Московской области.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что водитель, управлявший автобусом, который врезался в людей в подземном переходе в Москве, дал показания.