Автобус в Казани врезался в двери мечети

Автобус протаранил двери одной из мечетей Казани, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото автобуса, протаранившего мечеть на улице Габдуллы Тукая возле Колхозного, опубликовано в группе «ВКазани Поймут» в соцсети «ВКонтакте».

По фото видно, что это рейсовый автобус №68.

В пресс-службе УГИБДД Казани сообщили, что причины выясняются. Информации о пострадавших нет, передает «Интерфакс».

Ранее в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход, погибли несколько человек.