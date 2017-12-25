Полиция назвала число погибших в ДТП с автобусом в Москве

В результате ДТП, в котором автобус въехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, погибли пять человек, сообщили в полиции.

Еще три человека находятся в больницах после этого ДТП, передает РИА «Новости».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в крайне тяжелом состоянии находятся два человека, передает ТАСС.

В своем Twitter он выразил соболезнования семьям погибших.

Telegram-канал Mash утверждает, что погибли четыре человека - мужчину, который первоначально был признан погибшим, удалось откачать в машине скорой.

Также опубликован предварительный список пострадавших: Лысенко Инна 46 лет, Кузинова Анастасия 16 лет, Удалова Людмила 57 лет, Дронова Алена 27 лет, Бабич Людмила 54 года, Титова Наталья 34 года.

Среди погибших, по данным канала, – 27-летний Артем Карпов, 38-летняя Елена Михайлова.

В понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Водитель автобуса был задержан. Им оказался 58-летний Виктор Тихонов. Он, как предполагалось изначально, не справился с управлением.

Позже из записей с камер наблюдения стало видно, что автобус в момент ДТП тронулся с места и, заехав на тротуар, въехал в подземный переход.