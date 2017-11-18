Появилось новое видео аварии с автобусом в Москве

Камеры наблюдения, установленные у станции метров «Славянский бульвар», зафиксировали момент ДТП с участием пассажирского автобуса.

На видео, появившемся в распоряжении «Лайф», видно, как автобус трогается с места, заезжает на тротуар и въезжает в подземный переход.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По предварительным данным, погибли пять человек.

Московские правоохранители задержали водителя автобуса.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, кроме того, возможно, автобус был технически неисправен.