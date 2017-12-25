Установлена личность водителя въехавшего в переход в Москве автобуса

За рулем автобуса, въехавшего в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар», находился 58-летний Виктор Тихонов.

Как сообщает Telgram-канал Mash, утром Тихонова «как обычно, проверили на алкоголь», и он «был трезв».

В Одинцовской транспортной компании мужчина отработал 30 лет. За все это время, по словам руководства, к нему особых нареканий не было. В этой же конторе трудится и его сын.

В свою очередь сын мужчины Алексей Тихонов рассказал, что его «отец выехал на работу в хорошем настроении». «Никогда не пил на работе, я с утра с ним завтракал. Стресса или переутомления тоже не было. Сейчас сам пытаюсь дозвониться до него», - рассказал Алексей.

В понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По предварительным данным, погибли пять человек. Московские правоохранители задержали водителя автобуса.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, кроме того, возможно, автобус был технически неисправен.

Позже камеры наблюдения, установленные у станции метров «Славянский бульвар», зафиксировали момент ДТП с участием пассажирского автобуса. На видео видно, как автобус трогается с места, заезжает на тротуар и въезжает в подземный переход.