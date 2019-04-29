Для снижения смертности на дорогах подготовили «серьезные и жесткие» нововведения

МВД России готовит «целый ряд очень серьезных и жестких предложений», которые позволят снизить смертность на дорогах, заявил на совещании у президента Владимира Путина министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», – передает его слова РИА «Новости».

Колокольцев выразил надежду, что комплекс уже принятых и готовящихся к применению мер позволит существенно сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

В феврале Путин заявил, что пятый год подряд количество ДТП не сокращается и в них гибнут и получают ранения «трагически много» людей.