Путин заявил о трагически большом числе жертв ДТП в России

Президент Владимир Путин рассказал, что пятый год подряд количество ДТП не сокращается и в них гибнут и получают ранения «трагически много» человек.

«Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получают ранение около 600 человек. Это очень много. Трагически много», – сказал российский президент во время коллегии МВД.

По его словам, в 2018 году в России приняли серьезные меры для предотвращения аварийности во время пассажирских перевозок, передает РИА «Новости».

«Как результат – чисто погибших при ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%. Это хороший результат, спасибо вам за это», – сообщил Путин.

При этом президент России отметил, что количество ДТП не сокращается уже пять лет подряд и попросил принять дополнительные меры в этом направлении.

Напомним, в президентском указе от 7 мая 2018 года отдельное внимание уделялось мерам по снижению аварийности на дорогах. Один из депутатов Госдумы предложил метод для снижения смертности в ДТП, который, по его мнению, является более эффективным, нежели штрафы.