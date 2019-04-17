Госдума ужесточила наказание за побег с места ДТП

Российские парламентарии приняли закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Инициатором проекта стало правительство. Согласно документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период; или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, передает РИА «Новости».

В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это направлено на восстановление справедливости, так как сейчас «те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь». «Принятие данного законопроекта ... послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах», – заключил Володин.