В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В день траура на всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия. С утра жители Читы уже оставляют цветы и зажженные свечи у фонтана на привокзальной площади города. Ранее об объявлении траура сообщал муниципалитет Сретенского района.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», – сказал Осипов.

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.