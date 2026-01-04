Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Ростовской области
Полиция Ростовской области возбудила уголовное дело после крупного ДТП с погибшими и пострадавшими.
По официальным данным ГУ МВД России по Ростовской области, авария унесла жизни четырех человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в воскресенье в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека.