Трамп назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку США
Трамп обвинил нынешнее «руководство» Украины в неблагодарности за усилия США. В своем сообщении в социальной сети Truth Social бывший президент США отметил: «Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия».
Трамп не стал уточнять, идет ли речь об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликта или поддержке страны в целом. Однако его высказывание прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в американском обществе о целесообразности и объеме помощи, оказываемой Киеву.
Кроме того, Трамп обвинил Киев и предыдущее руководство Соединенных Штатов в развязывании конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.
Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.