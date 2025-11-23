Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Застрявшие на границе с Белоруссией литовские грузовики направились в Литву
Многодневное ожидание литовских грузовиков на белорусской территории завершилось возвращением через основные погранпереходы после открытия границы через КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.
«Препятствий со стороны Беларуси на перемещение литовских грузовиков нет. Они могу двигаться в сторону Литвы через два КПП: «Каменный лог» – «Мядининкай»; «Бянякони» – «Шальчиненкай», – сообщил транспортно-логистический Telegram-канал Infotrans Media Belarus.
Там отметили, что препятствий для перемещения грузовиков с литовской регистрацией со стороны Белоруссии не зафиксировано, а поток большегрузов идет в оба направления,
Пропускная способность на литовском пункте «Мядининкай» не увеличилась и все транспортные средства проходят процедуру сканирования рентгеном.
«На пропускном пункте «Каменный лог» – «Мядининкай» отмечено большое скопление литовских фур, что приводит к заторам на выезде из Белоруссии.
В «Мядининкае» работает только одно окно для оформления въезжающих из Белоруссии грузовиков, что существенно снижает скорость прохождения границы.
Интенсивный поток машин фиксируется и на обратном направлении – из Литвы в Белоруссию. Несмотря на успешное начало выезда, скорость оформления остается низкой из-за ограниченного числа сотрудников со стороны Литвы.
Напомним, в конце октября свыше 1,6 тыс. фур застряли на выезде из Белоруссии в Литву. Власти Литвы решили закрыть границу с Белоруссией на месяц
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября. Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в спецместах.