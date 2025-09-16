АТОР: ЕС не прекратит выдачу шенгенских виз россиянам

Tекст: Вера Басилая

Мурадян заявил. что страны Евросоюза не планируют полностью прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России, однако процесс их получения может стать более сложным, передает ТАСС.

Он отметил, что консульства могут сократить сроки действия виз до количества дней конкретной поездки, хотя полностью отказываться от выдачи документов не будут.

Мурадян напомнил, что в прошлом году россиянам было выдано 550 тыс. шенгенских виз, тогда как до пандемии этот показатель достигал 4 млн. По его данным, общий выездной турпоток из России за границу сейчас составляет примерно 16 млн поездок ежегодно.

Издание Politico сообщало, что Евросоюз готовит новые, более жесткие рекомендации по выдаче виз гражданам России.

Ранее Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, запланированную на 17 сентября.

Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

