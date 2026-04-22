Рок-гитарист Дэйв Мэйсон умер на 80-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

Журнал People сообщил, что Дэйв Мэйсон, известный британский гитарист, певец и автор песен, умер на прошлой неделе в возрасте семидесяти девяти лет. Музыкант скончался у себя дома в городе Гарднервилл, штат Невада, однако информация об этом стала известна только сейчас благодаря представителю семьи.

Причина смерти не разглашается, но известно, что в марте 2024 года Мэйсон переболел серьезной инфекцией, из-за которой был вынужден отменить гастрольный тур, намеченный на 2024-2025 годы. Музыкант долго боролся с недугом, однако состояние его здоровья ухудшилось.

Мэйсон родился в британском городе Вустер, что к северо-западу от Лондона, и был включен в «Зал славы рок-н-ролла» в 2004 году как сооснователь Traffic.

В 1968 году он написал одну из самых известных песен группы Feelin' Alright?, а также стал автором хита Hole in My Shoe.

Его гитарная игра стала определяющей для узнаваемого стиля коллектива. После первого альбома Мэйсон покинул Traffic, хотя впоследствии несколько раз участвовал в совместных проектах с группой.

В сольной карьере он сотрудничал с такими музыкантами как Rolling Stones, Джими Хендрикс и Джордж Харрисон. Последним альбомом Мэйсона стала работа A Shade Of Blues, выпущенная в 2023 году.

