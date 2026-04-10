Умер рэпер и диджей Afrika Bambaataa
Американский рэпер и диджей Afrika Bambaataa скончался на 69-м году жизни в Пенсильвании, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Музыкант оказал значительное влияние на развитие жанров хип-хоп и электро, став одним из ключевых фигур в истории современной музыки.
Причиной смерти, как уточнили представители музыканта, стали последствия рака. «Хип-хоп никогда не будет прежним без него, то, чем сегодня стал хип-хоп, он обязан ему. Его дух живет в каждом бите», – заявили в агентстве Naf Management Entertainment, основанном самим Тейлором.
Лэнс Тейлор родился в Нью-Йорке в 1957 году в семье выходцев с Ямайки и Барбадоса. На формирование его стиля повлияли работы диджея Kool Herc. В 1980-е годы он начал использовать драм-машину Roland TR-808, брейкбит и сэмплирование. Особую популярность ему принесла композиция Planet Rock 1982 года, где использовались сэмплы группы Kraftwerk.
Отмечается, что новость о смерти артиста вызвала в США неоднозначную реакцию. Хотя коллеги подчеркивают его вклад в музыку, в последние годы репутация Bambaataa была омрачена обвинениями в растлении малолетних, которые выдвигались против него разными людьми, знавшими его в молодости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семья американского тромбониста Вилли Колона сообщила о смерти музыканта в возрасте 75 лет.
Истец Стив Отис заявил о признании рэпера Шона Комбса в убийстве Тупака Шакура.