Умер рэпер и диджей Afrika Bambaataa

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский рэпер и диджей Afrika Bambaataa скончался на 69-м году жизни в Пенсильвании, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Музыкант оказал значительное влияние на развитие жанров хип-хоп и электро, став одним из ключевых фигур в истории современной музыки.

Причиной смерти, как уточнили представители музыканта, стали последствия рака. «Хип-хоп никогда не будет прежним без него, то, чем сегодня стал хип-хоп, он обязан ему. Его дух живет в каждом бите», – заявили в агентстве Naf Management Entertainment, основанном самим Тейлором.

Лэнс Тейлор родился в Нью-Йорке в 1957 году в семье выходцев с Ямайки и Барбадоса. На формирование его стиля повлияли работы диджея Kool Herc. В 1980-е годы он начал использовать драм-машину Roland TR-808, брейкбит и сэмплирование. Особую популярность ему принесла композиция Planet Rock 1982 года, где использовались сэмплы группы Kraftwerk.

Отмечается, что новость о смерти артиста вызвала в США неоднозначную реакцию. Хотя коллеги подчеркивают его вклад в музыку, в последние годы репутация Bambaataa была омрачена обвинениями в растлении малолетних, которые выдвигались против него разными людьми, знавшими его в молодости.

