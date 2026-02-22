  • Новость часаСилы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Уиткофф рассказал о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Лондон нацелился на первенство по вводу войск на Украину
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    В Германии узнали о тайных переговорах по «Северному потоку»
    Во Львове задержали подозреваемую в теракте (фото)
    FT: Венгрия создала новые финансовые риски для Украины
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    22 февраля 2026, 15:33 • Новости дня

    Семья основателя сальсы Вилли Колона сообщила о смерти музыканта в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный американский тромбонист и композитор Вилли Колон ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщила семья музыканта.

    Известный американский тромбонист и композитор Вилли Колон скончался на 76-м году жизни, передает РИА «Новости». О смерти музыканта сообщила его семья, опубликовав заявление в социальных сетях.

    «Мы с горечью сообщаем об уходе из жизни нашего любимого мужа, отца и знаменитого музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел... в субботу, окруженный своей любящей семьей», – говорится в официальном сообщении. Родные музыканта также попросили уважать их личную жизнь и выразили благодарность за поддержку.

    Колон, уроженец США пуэрториканского происхождения, считается одним из основателей сальсы. Он начал музыкальную карьеру в семнадцать лет, выпустив свой первый альбом, и стал широко известен благодаря композициям Oh Que Sera и Gitana.

    21 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    @ MANDEL NGAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    За два дня до начала спецоперации на Украине экс-президент США Джо Байден провёл с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречу, оставив у украинского политика ощущение прощания.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вспомнил беседу с экс-президентом США Джо Байденом, которая состоялась за два дня до спецоперации на Украине. Встреча прошла 22 февраля 2022 года в Вашингтоне и, по словам Кулебы, была крайне пессимистичной. Американские разведчики во время разговора показали Кулебе точные координаты, где российские танки уже готовились к пересечению границы, передают «Вести».

    Атмосферу встречи экс-министр охарактеризовал как схожую с диалогом между врачом и смертельно больным пациентом. «Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – заявил Кулеба.

    Ранее британские СМИ писали, что в 2021 году взволнованный Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности разведданными о возможных военных действиях на Украине.

    22 февраля 2026, 05:43 • Новости дня
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Tекст: Катерина Туманова

    Саманта Хардин и ее муж недавно купили новый диван у коллеги мужа, который решил избавиться от неподходящей к интерьеру детали. Когда они установили предмет мебели в гостиной, Саманта заметила, что ее собаки «невероятно заинтересованы» диваном.

    Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

    Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

    Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

    Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

    «Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

    Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро  кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи. В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота. Кошки из России возглавили рейтинг World Cat Federation в категории «ветераны».


    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    21 февраля 2026, 23:40 • Новости дня
    Berliner Zeitung узнала о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официально проект газопровода «Балтийское море» политически мертв, но за кулисами ведутся переговоры о возможном возрождении «Северного потока» под новым руководством, но без Европы.

    «В то время как Берлин и Брюссель публично подчеркивают, что зависимость от российского трубопроводного газа преодолена, многочисленные косвенные данные свидетельствуют о том, что трубопровод продолжает играть важную роль в неформальных каналах переговоров», – пишет немецкая Berliner Zeitung (BZ).

    Источники газеты сообщают о закулисной дипломатии, неофициальных каналах и сценарии, при котором Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно тот российский газ, которого он годами пытался её лишить. Но при одном решающем условии: американском контроле.

    «В февральском номере французская ежемесячная газета Le Monde diplomatique, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что разрушения [«Северных потоков»] стали результатом украинской операции, предположительно поддержанной экспертами, подготовкой и «вероятной логистической помощью» из Вашингтона, Лондона и Варшавы», – говорится в статье.

    Если эта теория подтвердится, указывает автор, это будет иметь далеко идущие последствия, так как получается, что одно или несколько государств-партнеров атаковали ключевую немецкую энергетическую инфраструктуру в тот момент, когда Германия оказывала Киеву военную и финансовую поддержку.

    Многочисленные источники указывают на то, что «Северный поток» действительно может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    В частности, Le Monde diplomatique цитирует источник, близкий к «Газпрому», который утверждает, что «Северный поток» якобы «абсолютно точно является частью секретных переговоров» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Один из сценариев – возобновление работы «Северного потока» в партнерстве с США, подчеркивает автор, отмечая при этом, что проверить и доказать эту информацию пока невозможно.

    Напомним, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Spiegel написал, что Залужный одобрил подрыв «Северного потока» без ведома Зеленского. Посол Барбин заявил о продолжении урегулирования с Данией вопроса по «Северным потокам». ЦРУ опровергло  информацию о поддержке теракта. Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    22 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    22 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье очевидцы сообщали о громких хлопках в центре Львова, ранним утром мэр города Андрей Садово сообщил в Telegram-канале о теракте в городе.

    «Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», – сообщил мэр Львова.

    Напомним, по сообщению в украинских СМИ, в ночь на воскресенье в восьми областях Украины сработал сигнал воздушной тревоги, на этом фоне во Львове были слышны взрывы, однако сирен тревоги не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 февраля прогремели несколько взрывов на фоне тревоги. Серия взрывов произошла 20 февраля в подконтрольном ВСУ Запорожье.  На следующий день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели   взрывы.

    22 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    22 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой отменить санкции США против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом (ЕС) и Международным уголовным судом (МУС).

    Макрон обратился к Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда Николя Гийу, сообщают «Вести» со ссылкой на швейцарскую La Tribune Dimanche.

    «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», – приводит издание выдержку из письма Макрона.

    Французский лидер также подверг критике решение США, заявив, что такие меры подрывают принцип независимости правосудия и мандат Международного уголовного суда.

    Бретон попал под санкции Вашингтона из-за обвинений в попытках цензурировать американских граждан с помощью «закона ЕС о цифровых услугах», который усилил контроль над интернет-платформами.

    Санкции против Гийу были введены после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру. Макрон обвинил США в запугивании Европы. Политолог Ткаченко объяснил слова Трампа о ненужности Макрона.

    21 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия

    Tекст: Вера Басилая

    Совершеннолетние дети иностранных работников будут обязаны в течение месяца покинуть страну либо оформить трудовой патент для дальнейшего пребывания, следует из текста законопроекта, опубликованного в думской электронной базе.

    Правительство России направило на рассмотрение парламента инициативу, регулирующую пребывание членов семей иностранных специалистов, передает ТАСС. Документ уже доступен в электронной базе законодательного органа.

    Согласно поправкам, нахождение ребенка в стране станет возможным исключительно на срок действия разрешения на работу его родителя. Кроме того, мигрант обязан вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и каждого несовершеннолетнего.

    По достижении 18 лет молодые люди должны будут выехать за пределы государства в течение 30 дней. Альтернативой отъезду станет своевременная подача заявления на получение собственного патента.

    Кабинет министров внес в Госдуму проект о запрете трудовых патентов иностранцам с низким доходом.

    Ранее правительственная комиссия одобрила обязательство мигрантов обеспечивать переехавших родственников на уровне прожиточного минимума.

    Судебные приставы в 2025 году выдворили из России почти 64 тысячи нарушителей миграционного законодательства.

    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    21 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России

    @ REUTERS/Sharafat Ali

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийские коммерческие клиники с 2026 года больше не смогут напрямую сотрудничать с российскими компаниями-ассистансами, что связано с санкционным давлением, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Индия неожиданно ввела запрет на прямое сотрудничество своих коммерческих клиник с российскими компаниями-ассистансами, сообщает АТОР. Ранее подобные ограничения действовали только для государственных медучреждений страны, а теперь они распространяются и на частный сектор. В АТОР предположили, что это связано с санкционным давлением.

    Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева пояснила, что ранее в частных индийских клиниках работала стандартная схема оплаты лечения через ассистанс. Теперь же гарантии для российских ассистанс-компаний заблокированы, а прямые договоры аннулированы, из-за чего система поддержки информирует клиентов о необходимости самостоятельной оплаты услуг.

    По словам Алчеевой, медицинская помощь туристам в Индии продолжает оказываться в полном объеме, но оплата теперь будет организована через местные ассистанс-компании, с которыми уже заключаются новые договоры. Она добавила, что подобная схема взаимодействия с российскими страховщиками уже действует на Кубе и в Доминикане.

    Сегодня в ряде телеграм-каналов была опубликована информация о том, что в Индии умерла российская туристка, при этом страховая компания настаивала на самостоятельной оплате счетов индийского госпиталя.

    В АТОР отметили, что компания «ЕВРОИНС Туристическое страхование» подтвердила выполнение обязательств по смерти туристки: счета клиники будут оплачены, а репатриация будет организована за счет страховщика. Алчеева подчеркнула, что качество медицинского обслуживания российских туристов не пострадает, однако российским страховщикам придется перестраивать свои рабочие процессы и перезаключать множество договоров.

    Ранее посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна может ввести 30-дневный безвизовый режим для туристических групп из России. До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил договоренность о запуске такого безвизового режима на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Посол Индии также отмечал, что индийские и российские ведомства рассматривают возможность упростить проведение финансовых операций для туристов и студентов обеих стран.

    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

