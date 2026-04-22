Суд Азербайджана приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, решение суда было принято в отношении Александра Вайсеро, гражданина России, которого обвинили в легализации средств, полученных преступным путем.

Суд признал его виновным в отмывании денег и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, несмотря на то, что обвинение требовало пять лет заключения.

По информации следствия, Вайсеро был задержан летом прошлого года вместе с другими россиянами. Следствие установило, что он действовал в составе организованной группы по предварительному сговору. По версии обвинения, Вайсеро легализовал 727 тыс. манатов, что составляет примерно 427,7 тыс. долларов.

В процессе судебного заседания было отмечено, что преступная группа занималась отмыванием крупных сумм через различные финансовые операции.

Вайсеро признали виновным по всем предъявленным обвинениям, однако суд принял решение смягчить срок по сравнению с запросом обвинения.

