Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
В России по запросу Азербайджана арестовали подозреваемого в терроризме
В Москве взяли под стражу мужчину без российского паспорта, разыскиваемого Азербайджаном по подозрению в терроризме и создании вооруженных формирований.
Мужчина, согласно данным азербайджанских правоохранителей, учился осуществлять террористические акты, организовывать преступные сообщества и создавать вооруженные формирования, передает РИА «Новости».
Российские правоохранители получили документы о розыске фигуранта по каналам срочной связи и своевременно уведомили азербайджанских коллег о задержании.
В материалах суда отмечается, что у арестованного отсутствует российский паспорт, однако его гражданство не указывается. В Азербайджане мужчина был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Азербайджанские правоохранительные органы направили запрос на выдачу задержанного для привлечения его к уголовной ответственности. Пока очевидных препятствий к экстрадиции фигуранта не выявлено, и мужчина находится в СИЗО.
Ранее в Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана, по версии следствия, он вступил в украинскую террористическую группировку, после чего начал разведку объектов, где потом планировал подорвать бомбы.
Москва поясняла, что для нормализации отношений с Баку необходимо освобождение задержанных на азербайджанской территории россиян.