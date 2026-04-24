  Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 17:05 • Новости дня

    Министр обороны КНР заявил о развитии отношений с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) адмирал Дун Цзюнь подтвердил стабильно высокий уровень развития двустороннего стратегического партнерства.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Китая адмиралом Дун Цзюнем, передает ведомство в Max. Встреча состоялась в рамках официального визита китайского военачальника в Россию.

    «В свою очередь министр обороны Китайской Народной Республики адмирал Дун Цзюнь отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Российской Федерации китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне», – сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны России и Китая обсудили актуальные вопросы международной повестки. Адмирал Дун Цзюнь назвал контакты между вооруженными силами двух стран своевременными. Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.


    24 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила президенту реструктурировать кредиты регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    «Единая Россия» предлагает перенести срок возврата задолженности в размере около 100 млрд рублей, чтобы высвободить средства на социальную поддержку граждан, сообщается на сайте партии.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива возникла при работе над новой Народной программой. По его словам, «люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты», а возврат старых долгов беспокоит как чиновников, так и простых граждан. Он подчеркнул, что защита бюджетов регионов и муниципалитетов должна стать одной из ключевых задач обновленной программы «Единой России».

    Глава комитетa Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по решению президента регионам уже разрешили списать две трети долгов при условии направления средств на социальные нужды. Эти меры позволили строить и ремонтировать школы, детские сады, дороги и закупать школьные автобусы.

    В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. Макаров пояснил, что при отсутствии отсрочки субъекты Российской Федерации будут вынуждены брать кредиты в коммерческих банках, чтобы выполнить обязательства перед федеральным бюджетом, чего и пытается избежать партия своим обращением.

    Депутаты фракции поддержали инициативу единогласно, выразив уверенность, что это решение найдет отклик у всех граждан, вне зависимости от их политических предпочтений.

    В апреле правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    23 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет техническую возможность возобновить прокачку топлива в Европу по уцелевшей магистрали газопровода «Северный поток», однако европейские страны блокируют этот процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал возможность возобновления экспорта энергоносителей, передает РИА «Новости». По его словам, инфраструктура частично находится в рабочем состоянии.

    «Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС.

    При этом он добавил, что сейчас трудно рассуждать о перспективах запуска магистрали. Европейские государства самостоятельно ввели запрет на использование трубы, несмотря на ее технологическую пригодность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ежедневном разрушении поврежденной нитки газопровода из-за агрессивной морской среды.

    Представитель Кремля констатировал отсутствие признаков изменения позиции европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки.

    Ранее он допустил возможность немедленного запуска оставшейся после подрыва трубы в работу.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    24 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что свадьба с Аллой Пугачевой в Петербурге стала для него неожиданной и произошла благодаря вмешательству друзей.

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своей свадьбе с Аллой Пугачевой. По словам певца, решение жениться было для него неожиданным и в значительной степени связано с инициативой директора БКЗ «Октябрьский» Эммы Лавринович, передает StarHit.

    В апреле 1994 года после концерта в Петербурге Киркоров и Пугачева в компании друзей и мэра города оказались в ресторане, где градоначальник напомнил о традиции – раз в год женить любую пару. Лавринович напомнила Киркорову его слова о любви к Петербургу и желании когда-нибудь сыграть здесь свадьбу.

    «Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала:«Пора слово держать. Пацан сказал – пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», – вспоминает Киркоров. По его словам, документ ему доставили уже на следующий день, после чего брак был зарегистрирован.

    Киркоров отметил, что первые десять лет их брака были счастливыми, однако затем отношения изменились не в лучшую сторону.

    Артист добавил, что особенно тепло вспоминает петербургские прогулки по Неве, когда они с Пугачевой были молоды, счастливы и верили в любовь и добро.

    Ранее Филипп Киркоров вспомнил о предсказании провидицы Ванги про его будущий брак.

    Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой.

    Певец признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой и теперь он одинокий человек.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    23 апреля 2026, 20:00 • Новости дня
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Соло-материнство» не носит массового характера и не представляет угрозы для общества. Дети могут гармонично развиваться в семьях с одним родителем. В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова, комментируя прозвучавшую в стенах Госдумы критику соло-материнства.

    Резкий рост интереса к процедурам искусственного оплодотворения – примерно на 50% – стал поводом для обсуждений в Госдуме возможных ограничений практики так называемого соло-материнства. Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина выступила с критикой этой тенденции, подчеркнув свое отрицательное отношение к ее распространению. Между соло-материнством и матерями-одиночками есть существенная разница: первые осознанно заводят детей без мужа, вторые оказываются с детьми и без супруга в силу жизненных обстоятельств.

    «Одиночное материнство – это гражданский подвиг, который случается слишком часто, но редко по собственной воле матерей. Иногда при этом женщина формально может находиться в браке. Настоящее соло-материнство – довольно редкое явление, не значимый тренд и не угроза. Дети в осознанно созданных соло-семьях развиваются нормативно, если мать устойчива, имеет поддержку и ресурсы», – говорит Семенова-Брюллова.

    С точки зрения психологии, продолжает специалист, нельзя однозначно оценивать факт материнства без супруга как негативный. Негативным может быть качество воспитания, условия жизни, психологическое состояние матери, а не формальное количество родителей. «В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей», – говорит психолог.

    «Ребенку для развития достаточно одного теплого, принимающего, внимательного взрослого. Но взрослому в одиночку быть такой «психологической утробой» тяжело. Наш вид Homo sapiens эволюционировал в условиях, где все члены общины участвовали в воспитании. Соло-мать – это женщина, которая осознанно решает родить без партнера (иногда с помощью ЭКО). Это отличается от матери-одиночки, оказавшейся в такой ситуации не по собственному выбору, а в результате развода, смерти партнера, отказа отца, его алкоголизации. Вот где настоящие проблемы, на решение которых стоит тратить силы государства», – считает эксперт.

    По ее мнению, если женщина не нашла мужчину, на которого может опереться, но берет осознанную ответственность растить детей, то это нужно поддерживать, а не клеймить. Тем более что нет научных данных, подтверждающих прямую связь современных проблем воспитания с соло-материнством. Воспитание ребенка только матерью, по мнению психолога, действительно может повлиять на процесс социализации. Однако это вовсе не означает неизбежно негативный эффект. Социализация, считает специалист, важна не сама по себе, а как часть общего процесса психологического созревания.

    «Есть куда более серьезная и распространенная проблема – слишком ранняя ориентация на сверстников. Ребенку сначала необходим надежный взрослый, чтобы сформировать ощущение собственного «я», и только затем – помощь в интеграции в общество без потери индивидуальности. Именно в таком порядке процесс развивается наиболее гармонично. Сегодня же слишком часто дети в детском саду и начальной школе ориентируются больше на сверстников, чем на взрослого. Но незрелые не могут вести к зрелости. Ориентация на взрослого обеспечивает передачу ценностей, развитие эмоционального интеллекта, эффективное обучение и в итоге сбалансированную социализацию», – объясняет Семенова-Брюллова.

    По ее словам, научные данные не подтверждают гипотезы о том, что так называемое женское воспитание формирует у мужчин излишнюю феминистичность, отсутствие воли или внутреннего стержня – эти качества не возникают из стремления кому-то подражать и не формируются через жесткую дисциплину и наказания. Психологическое развитие и мужчин, и женщин связано с естественным созреванием определенных зон мозга в благоприятной среде. Ключевыми условиями остаются надежная безопасная привязанность к взрослым в семье и в школе или саду, и хотя бы иногда по-настоящему счастливое совместное время со взрослыми.

    На практике это означает возможность открыто говорить о своих трудностях, быть услышанным и принятым, получать поддержку, а не только критику. Именно в такой атмосфере формируются воля, устойчивость, умение справляться с фрустрацией и выстраивать личные границы.

    Она также отмечает, что феномен «женского воспитания без отца» вовсе не новое явление. Он был широко распространен, например, после Великой Отечественной войны – тогда даже шутили про «однополые семьи» из мамы и бабушки. Поэтому, если бы утверждение о «феминизирующем эффекте» было обоснованным, его последствия проявились бы еще тогда. К тому же даже при отсутствии отца ребенок обычно не лишен мужских фигур в окружении – это могут быть дедушки, учителя или тренеры. «Важна не горизонтальная структура семьи, а реальная «деревня привязанностей», – поясняет психолог.

    Семенова-Брюллова говорит, что если страна пытается решить демографический кризис, критиковать соло-материнство не стоит: важно не то, сколько человек в семье на бумаге, а сколько заботливых постоянных взрослых, к которым ребенок может надежно привязаться.

    «Даже в программах активного долголетия для старшего поколения фактически отсутствуют инициативы, направленные на вовлечение бабушек и дедушек в помощь по уходу и воспитанию внуков. А без искренней заботы старших о младших не будет ни психологического становления, ни хорошей демографии, ни здорового общества. Поэтому проблема не в соло-материнстве, а в разрушении межпоколенческой связи и ориентации детей на взрослых. Нужно восстанавливать сообщество заботливых людей вокруг каждого ребенка», – заключила Семенова-Брюллова.

    Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что в России мужчины в среднем становятся отцами в 32 года, а женщины матерями в 29 лет.

    24 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН

    Tекст: Мария Иванова

    Российские спецслужбы сорвали планы украинской разведки по устранению высокопоставленных чиновников Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.

    Поступающая в ФСБ информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений, говорится в сообщении ФСБ.

    В ведомстве напомнили, что уполномоченным органом по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН, Роскомнадзор).

    Сотрудники спецслужб задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Злоумышленники, завербованные украинской разведкой через мессенджер Telegram, планировали 18 апреля взорвать автомобили руководителей Роскомнадзора.

    Главарь террористической ячейки оказал силовикам вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Им оказался житель столицы 2004 года рождения.

    Во время обысков оперативники изъяли килограммовую бомбу, гранату Ф-1, два газовых пистолета, оружие с глушителем, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

    Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и подготовке теракта. Решается вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

    Противник активно использует интернет для радикализации подростков, навязывая тягу к насилию и массовым убийствам, отметили в ФСБ. Начиная с трагедии в Керчи, унесшей жизни 20 человек, было совершено 20 нападений на учебные заведения. При этом спецслужбам удалось предотвратить 306 подобных вооруженных акций.

    Иностранные платформы применяются украинской стороной для вовлечения граждан в мошенничество и продвижения деструктивных субкультур. Только в 2025 году правоохранители привлекли к ответственности 84 участника сообществ, разославших более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании.

    С начала 2026 года оперативники также задержали 118 администраторов оборудования, задействованного в телефонных аферах против россиян.

    Угрозы физической расправы в адрес сотрудников надзорного органа и их семей продолжают поступать регулярно, отметили в ФСБ.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины.

    Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через популярные мессенджеры.

    Для вербовки россиян спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в социальных сетях.

    24 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Названа причина смерти телеведущего Пиманова

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Ольга Погодина сообщила, что смерть ее супруга, телеведущего Алексея Пиманова от инфаркта стала для нее страшной трагедией.

    Ольга Погодина впервые прокомментировала смерть своего мужа, известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, пишет «Комсомольская правда».

    «Для меня это самая страшная трагедия», – поделилась Погодина.

    Она уточнила, что причиной смерти Пиманова стал инфаркт.

    Сын режиссера Денис Пиманов отметил, что трагедия произошла на глазах у Ольги Погодиной – отец ушел из жизни буквально у нее на руках.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. «Его трагический уход – тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», – следует из письма Лаврова на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам Лаврова, журналист обладал заслуженным авторитетом благодаря своей активной гражданской позиции, умению объединять людей и защищать их права.

    Глава МИД отметил, что память о Пиманове, его жизненном пути, человеческих качествах и преданности профессии навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей. Лавров добавил, что коллектив министерства разделяет боль этой невосполнимой утраты и скорбит вместе с близкими и родными Пиманова.

    Ранее ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным журналиста.

    24 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Tекст: Мария Иванова

    К предстоящей зиме в отечественных подземных хранилищах сформируют исторически максимальный запас природного газа объемом более 73 млрд кубических метров.

    Руководство компании поставило задачу сформировать в подземных хранилищах исторически максимальный запас топлива к началу сезона отбора, передает Telegram-канал Газпрома.

    Потенциальная суточная производительность объектов будет обеспечена на уровне прошлых лет и составит 858,8 млн кубометров.

    В прошедшем осенне-зимнем периоде потребление энергоресурсов в России обновило исторические максимумы из-за затяжных холодов. В январе 2026 года абсолютный рекорд суточных поставок обновлялся дважды, достигнув 25 января отметки в 1839,6 млн кубометров. Общий объем поставок российским потребителям практически сравнялся с рекордом сезона 2023/2024 года.

    В хранилищах Белоруссии резерв достигнет 1,14 млрд кубометров, Армении – 0,107 млрд кубометров.

    Российский газ также оказался крайне востребованным в Китае. За время прошедшего отопительного сезона экспортные поставки по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» 12 раз обновляли максимальные суточные значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу прошлого сезона отбора компания сформировала в подземных хранилищах рекордный резерв в объеме 73,17 млрд кубометров газа.

    В январе 2026 года на фоне резкого похолодания суточные поставки российским потребителям достигли исторического максимума в 1829,9 млн кубометров.

    В начале февраля из-за аномальных морозов этот показатель вырос до 1835,2 млн кубических метров.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян и выразил поддержку народу Армении.

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения и репрессии начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент выразил уверенность, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – говорится в послании российского лидера.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в приветствии.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул близость этой республики для нашей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации