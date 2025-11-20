Минобороны: Белоусов провел переговоры с заместителем главы военного совета Китая

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония официальной встречи китайской делегации прошла в здании Национального центра управления обороной России с участием роты Почетного караула и военного оркестра, сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

Белоусов в ходе встречи подчеркнул значение 80-летия общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. «Наша память помогает сохранить историческую правду и увековечить имена павших героев, что крайне важно сегодня, когда регулярно осуществляются попытки переписать историю», – сказал он.

Министр отметил, что ключевую роль в укреплении российско-китайских отношений играют личные доверительные отношения между лидерами двух стран, а недавние визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина стали стимулом для развития взаимодействия.

Белоусов добавил, что военные ведомства России и Китая приступили к реализации договоренностей, существенно расширив количество совместных мероприятий на суше, море и в воздухе. «Их цель – обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон», – подчеркнул он.

Генерал-полковник Чжан Юся заявил, что под стратегическим руководством лидеров государств китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику. Он подчеркнул, что «отношения Китая и России стали образцом международных отношений нового типа» и выразил готовность реализовывать достигнутые договоренности, повысить уровень двусторонних связей и укрепить их устойчивость.

На этой неделе президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.