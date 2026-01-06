Движение автобусов и фур ограничили в Новосибирской области из-за снега

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также крупногабаритных грузовиков по федеральным трассам Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Северный обход Новосибирска и Р-256 «Чуйский тракт» было ограничено с 16.00 по местному времени (12.00 мск), передает РИА «Новости». Причиной стало ухудшение погодных условий: на дорогах сильный снегопад и метель, видимость не превышает 50 метров. Ожидается, что ограничения сохранятся до 18.00 по местному времени (14.00 мск).

Также областная Госавтоинспекция уточнила, что аналогичные меры приняты на межрегиональных дорогах К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий». Ограничено движение как грузового, так и пассажирского транспорта.

По данным Сибуправтодора, аналогичные ограничения действуют на федеральных трассах в Кемеровской и Омской областях.

