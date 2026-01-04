В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

Tекст: Валерия Городецкая

По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

