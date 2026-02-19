Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье
Циклон «Валли» принес в московский регион сильный снег и порывистый ветер
Активный атмосферный вихрь «Валли» принес в столицу обильные осадки, ухудшение видимости и порывистый ветер до 14 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Снежный циклон с именем «Валли» начал оказывать влияние на погоду столичного региона минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале Леус.
Вихрь вышел центром в районы Днепропетровской области на Украине и продолжает движение на север.
Осадки начались в южных районах Подмосковья после полуночи, а к утру снегом засыпало центр столицы. Метеостанции уже зафиксировали выпадение до десяти миллиметров влаги в Горках Ленинских и снижение видимости до 600 метров. Ветер усилился, его порывы достигают 14 метров в секунду.
Соседние области также пострадали от непогоды: в Курской и Орловской выпало более половины месячной нормы осадков. Пик ненастья в Москве ожидается сегодня днем, интенсивность снега снизится только к вечеру, а окончательно он ослабеет лишь к утру пятницы.
Специалист отметил точность предсказаний метеорологов в данной ситуации. «У синоптиков есть такая присказка: "погода меняется согласно прогнозу" – сегодня как раз такой случай», – резюмировал Леус.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе.
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за снега.
Ранее Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего город атмосферного фронта.