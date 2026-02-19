Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье

Циклон «Валли» принес в московский регион сильный снег и порывистый ветер

Tекст: Мария Иванова

Снежный циклон с именем «Валли» начал оказывать влияние на погоду столичного региона минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале Леус.

Вихрь вышел центром в районы Днепропетровской области на Украине и продолжает движение на север.

Осадки начались в южных районах Подмосковья после полуночи, а к утру снегом засыпало центр столицы. Метеостанции уже зафиксировали выпадение до десяти миллиметров влаги в Горках Ленинских и снижение видимости до 600 метров. Ветер усилился, его порывы достигают 14 метров в секунду.

Соседние области также пострадали от непогоды: в Курской и Орловской выпало более половины месячной нормы осадков. Пик ненастья в Москве ожидается сегодня днем, интенсивность снега снизится только к вечеру, а окончательно он ослабеет лишь к утру пятницы.

Специалист отметил точность предсказаний метеорологов в данной ситуации. «У синоптиков есть такая присказка: "погода меняется согласно прогнозу" – сегодня как раз такой случай», – резюмировал Леус.

