Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Важно отметить, что Кая Каллас, а не страны-члены ЕС, в большинстве случаев решает, какую позицию во внешних связях должен занять Евросоюз. В то время, когда идет речь о необходимости продвижения суверенитета, отношения с третьими странами определяет Кая Каллас. Это определенная аномалия, которую мы видим со стороны Брюсселя во внешней политике», – заявила она.

«Я посетила несколько столиц (европейских стран) и следует особо отметить их отношение к принципу защиты суверенитета, как в Венгрии, так и в Словакии», – заявила глава грузинской дипломатии.

По словам Маки Бочоришвили, в этих странах власти достаточно часто говорят о суверенитете.

«Эта та важная платформа, шанс на использование которой у Брюсселя для проведения прагматичной политики еще есть», – заявила министр иностранных дел Грузии, страны-кандидата в ЕС с 2023 года.

В то же время Мака Бочоришвили заявила, что «сегодня у Брюсселя очень мало понимания объективной реальности».

«Поэтому неудивительно, что бюрократия Брюсселя вообще не понимает важность отношений с Грузией, – сказала Мака Бочоришвили. – У Брюсселя недостаточно стратегического видения и реализации этого видения, о чем говорил и Госсекретарь США Марко Рубио».

Мака Бочоришвили отметила важность для безопасности и экономики проходящего через Грузию «срединного коридора».

«Этот коридор – важный компонет для безопасности и экономики ЕС. И вот в этой ситуации Брюссель не настроен на диалог с Грузией, оказывает на нас давление, что является ошибкой», – заявила она.

По ее словам, «в Брюсселе бюрократия использует вопрос Грузии в очень узких собственных политических интересах, которые не отвечают интересам безопасности и стабильности Грузии».