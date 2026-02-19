Ростех поставил МЧС первую партию вертолетов Ми-38ПС для работы в Арктике

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Вертолеты России» завершил поставку четырех машин Ми-38ПС в арктическом исполнении, произведенных Казанским вертолетным заводом, сообщает Ростех.

Эта техника предназначена для защиты населения и критически важных объектов в Арктической зоне. Вертолеты помогут обеспечить безопасность на маршрутах Северного морского пути и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Новые воздушные суда оснащены современной авионикой и навигацией для полетов в сложную погоду. На борту можно разместить медицинские модули для эвакуации пострадавших, а специальная лебедка позволяет поднимать людей без посадки. Салон вмещает 40 пассажиров, грузоподъемность на внешней подвеске составляет 5000 кг.

«Авиатехника предприятий Госкорпорации Ростех давно зарекомендовала себя на службе МЧС России. Теперь в распоряжении ведомства есть вся линейка машин Казанского вертолетного завода наших «Вертолетов России»: Ми-8, «Ансат» и Ми-38», – отметили в госкорпорации.

Представители компании добавили, что при установке дополнительных баков дальность полета достигает рекордных 1500 км. Впервые для этого класса техники предусмотрены устройства для сброса воды и распыления жидкостей, что необходимо для эффективной борьбы с пожарами и загрязнениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС анонсировало получение девяти вертолетов Ми-38 для работы в арктических условиях.

Ранее Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета для эксплуатации в Заполярье.