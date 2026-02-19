Участник программы «Время героев» Миронов стал советником директора центра «Воин»

Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Илья Миронов назначен на должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
Илья Миронов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», назначен советником директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».
В июне 2025 года Миронов вошел в число 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», которую реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».
После назначения Миронов подчеркнул, что знания, полученные на программе, помогут ему в новой работе.
«Воспитание у подрастающего поколения чувств патриотизма, уважения к истории своего народа и готовности служить Родине – главная цель деятельности Центра «Воин». Программа «Время героев» дала мне все необходимые навыки, благодаря которым у меня появилась возможность эффективно работать с подрастающим поколением», – заявил Миронов.
Гендиректор Президентской платформы Андрей Бетин отметил, что переход Миронова с военной службы на гражданскую – это не просто смена профессии, а масштабирование профессиональных компетенций, таких как ответственность за результат и умение работать в сложных условиях. По его словам, наставничество в программе строится на том, чтобы не адаптировать боевой опыт, а создавать синергию между армейской четкостью и гражданскими практиками.
Директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко считает, что Миронов – пример того, как программа «Время героев» помогает участникам спецоперации найти свое место в мирной жизни и продолжить служение Родине. Он уверен, что опыт и мужество Миронова будут надежной опорой в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
Илья Миронов родился в 1988 году в селе Мраково Башкирской АССР. За боевые заслуги он удостоен двух орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу».
Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» уже заняли различные руководящие должности на федеральном и региональном уровнях.
