Участник программы «Время героев» Миронов стал советником директора центра «Воин»

Tекст: Вера Басилая

Илья Миронов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», назначен советником директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

В июне 2025 года Миронов вошел в число 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», которую реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».

После назначения Миронов подчеркнул, что знания, полученные на программе, помогут ему в новой работе.

«Воспитание у подрастающего поколения чувств патриотизма, уважения к истории своего народа и готовности служить Родине – главная цель деятельности Центра «Воин». Программа «Время героев» дала мне все необходимые навыки, благодаря которым у меня появилась возможность эффективно работать с подрастающим поколением», – заявил Миронов.

Гендиректор Президентской платформы Андрей Бетин отметил, что переход Миронова с военной службы на гражданскую – это не просто смена профессии, а масштабирование профессиональных компетенций, таких как ответственность за результат и умение работать в сложных условиях. По его словам, наставничество в программе строится на том, чтобы не адаптировать боевой опыт, а создавать синергию между армейской четкостью и гражданскими практиками.

Директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко считает, что Миронов – пример того, как программа «Время героев» помогает участникам спецоперации найти свое место в мирной жизни и продолжить служение Родине. Он уверен, что опыт и мужество Миронова будут надежной опорой в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

Илья Миронов родился в 1988 году в селе Мраково Башкирской АССР. За боевые заслуги он удостоен двух орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» уже заняли различные руководящие должности на федеральном и региональном уровнях.

Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Андрей Соболев получил новую должность федерального инспектора по Республике Адыгея аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.