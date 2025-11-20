Северный флот получил новые вертолеты для работы в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северный флот России получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, которые прибыли из Татарстана, сообщает РИА «Новости». Машины уже поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса флота и успешно преодолели маршрут длиной более 2,5 тыс. километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

Командир вертолета Даниил отметил: «Во время перебазирования с вертолетного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально».

Ми-8МТВ-5М предназначен как для перевозки десанта и грузов, так и для выполнения поисково-спасательных задач. Вертолеты также способны обеспечивать огневую поддержку войск в любое время суток. Модель оснащена системой пассивных помех, увеличивающей защиту экипажа от поражения ракетами.

