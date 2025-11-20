  • Новость часаNBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    47 комментариев
    20 ноября 2025, 06:31 • Новости дня

    Северный флот получил новые вертолеты для работы в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, они прибыли в Арктику из Татарстана, сообщили в пресс-службе этого объединения.

    Северный флот России получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, которые прибыли из Татарстана, сообщает РИА «Новости». Машины уже поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса флота и успешно преодолели маршрут длиной более 2,5 тыс. километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

    Командир вертолета Даниил отметил: «Во время перебазирования с вертолетного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально».

    Ми-8МТВ-5М предназначен как для перевозки десанта и грузов, так и для выполнения поисково-спасательных задач. Вертолеты также способны обеспечивать огневую поддержку войск в любое время суток. Модель оснащена системой пассивных помех, увеличивающей защиту экипажа от поражения ракетами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-космические силы России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В. Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод. На этом предприятии устанавливали контрафактную резину на вертолеты.

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны Белоусов поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени будет введен рейтинг российских регионов, оценивающий количество предоставляемых через цифровые сервисы и МФЦ мер социальной поддержки для участников спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

    В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

    В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

    Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

    Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

    По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

    Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    «Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.

    Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.

    В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.

    «Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.

    Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

     Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

     Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

     Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:09 • Новости дня
    США вывезли установки Typhon с базы в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные переместили мобильные установки Typhon с базы Ивакуни, которые могли запускать крылатые ракеты Tomahawk, после волны общественного недовольства, сообщило агентство Киодо.

    Министерство обороны Японии уведомило администрацию города Ивакуни о том, что США вывезли мобильные комплексы Typhon с военной базы, пишет ТАСС.

    Эти установки участвовали в американо-японских учениях Resolute Dragon, завершившихся 25 сентября, однако фактически остались на базе до 10 ноября. Такая задержка вызвала протесты местных жителей и организаций, опасавшихся постоянного присутствия оружия средней дальности на территории Японии.

    Общественные организации обратились в министерство обороны с требованием ускорить вывоз комплексов, опасаясь роста напряженности и угрозы для безопасности страны. Министерство в свою очередь известило американскую сторону о необходимости немедленного вывода установок. Причины задержки официально не раскрываются, однако, по мнению местных экспертов, они могли быть связаны с шатдауном в США.

    Комплексы Typhon способны запускать ракеты SM-6 и Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Подобные системы временно завозились США также на север Филиппин, однако там они продолжают находиться и в настоящее время. Размещение этих вооружений неоднократно критиковали Китай и Россия, подчеркивая риски для региональной стабильности. В сентябре официальный представитель китайского МИД призвал Вашингтон и Токио оперативно убрать установки Typhon из Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США оставили на базе в Японии батарею ракетного комплекса средней дальности Typhon после учений.

    Между тем планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок.

    Ранее американский президент отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    FT сообщила о возможном срыве проекта истребителя Франции и Германии

    FT: Франция и Германия могут отказаться от проекта по созданию истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на создании облачной системы управления военными силами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Франция и Германия могут в ближайшее время отказаться от инициативы по созданию истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения», – цитирует издание слова источника.

    Перед ожидаемой встречей на высоком уровне Париж и Берлин обсуждают сокращение масштабов FCAS – планируется сосредоточиться на создании «облачной» системы связи, которая объединит истребители с радарами, беспилотниками и другими средствами управления. Этот вариант предусматривает пересмотр условий сделки и возможное сокращение сроков реализации до 2030 года.

    Вопрос сохранения и направления проекта будет обсуждаться в понедельник на встрече министров обороны Франции и Германии, а затем – на переговорах лидеров стран во вторник. Издание подчеркивает, что Франции, Германии и Испании необходимо принять развязку по созданию истребителя до конца года, хотя многие уже считают, что разногласия между сторонами невозможно разрешить.

    По словам французского банкира, близкого к проекту, «сделка полностью обездвижена и близка к концу. Больше нет доверия, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий. Это нельзя исправить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выразила обеспокоенность по поводу перевооружения Германии.

    Американское издание The Washington Post сообщило о возможной угрозе совместным военным проектам Франции и Германии.

    Франция ранее отметила возможность создать истребитель нового поколения самостоятельно, без участия Германии.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Производитель заявил об уникальности российских дронов «Орлан»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан-10Е», эксплуатируемый российской армией на Украине, отличается мобильностью и проверенной надежностью при выполнении различных задач, заявили в компании-производителе «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан», который используется российскими военными в спецоперации на Украине, отличается уникальными характеристиками для своего класса, передает ТАСС.

    Компания-производитель «Специальный технологический центр» подчеркнула, что комплексы «Орлан-10Е» мобильны, компактны, демонстрируют высокую надежность и способны нести различные типы нагрузок для выполнения разных задач.

    В СТЦ также добавили, что эти беспилотники эксплуатируются уже много лет и их эффективность подтверждена условиями реального применения. Продвижением продукции военного назначения занимается «Рособоронэкспорт».

    На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае представлены не только комплекс «Орлан-10Е», но и обновлённая версия «Орлан-30», также успешно работающая в рамках СВО. Мероприятие проходит с 17 по 21 ноября и дает возможность показать российские разработки зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СТЦ анонсировал показ беспилотника «Орлан» на выставке в Дубае.

    Водитель грузовика и боец экипажа комплекса «Орлан» ранее пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Авиадиспетчеры зафиксировали сбои GPS в Карибском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы могут наблюдаться в Карибском море, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на данные района полетной информации, находящегося под управлением острова Кюрасао.

    Сбои в работе спутниковой навигационной системы GNSS зафиксированы в районе Карибского моря, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford, передает ТАСС.

    Как пояснил источник агентства, перебои GNSS отмечаются в южной, юго-западной и юго-восточной частях зоны ответственности диспетчерских служб Кюрасао. Эти участки ограничены границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

    «В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части Карибского моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS», – сообщил собеседник агентства. По его словам, диспетчеры отмечают, что радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства продолжают работать в обычном режиме.

    Предупреждение об этих перебоях разослано всем пользователям воздушного пространства региона. Оно будет действовать до конца года и не ограничено по высоте полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас вместо GPS из-за участившихся сбоев.

    НАТО признало свою беспомощность перед сбоями в системе GPS над Балтикой.

    Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту после того как столкнулся с помехами в работе GPS.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:29 • Новости дня
    Шугаев сообщил о росте заказов на российское боевое оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество заявок зарубежных партнеров на поставки подтвердившего свои характеристики в боевых условиях вооружения возросло на фоне спецоперации, заявил на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Шугаев на выставке Dubai Airshow 2025 сообщил ТАСС, что число заявок от иностранных партнеров на поставки российского оружия, подтвердившего свою эффективность в боевых условиях, значительно увеличилось.

    По его словам, «специальная военная операция на Украине, безусловно, значительно усиливает интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению и влияет на продвижение современных образцов вооружения и военной техники на мировой рынок».

    Шугаев подчеркнул, что выросшее число обращений связано с репутацией российского вооружения, хорошо проявившего себя в настоящих боевых условиях и подтвердившего высокие технические характеристики. Директор ФСВТС отметил также появление общего интереса со стороны зарубежных заказчиков к дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия допустила возобновление переговоров с Индией о поставках систем С-400.

    Москва предложила Турции комплексное обслуживание уже поставленных комплексов С-400.

    Ранее Россия и Индия подписали крупные контракты в сферах авиации и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    В Финляндии стартовали артиллерийские учения у границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупномасштабные артиллерийские учения Northern Strike 225 стартовали на севере Финляндии в Лапландии, задействовано 2,2 тыс. военных и 500 единиц техники.

    Артиллерийские учения Northern Strike 225 начались на крупнейшем полигоне «Роваярви» в Лапландии, примерно в 100 километрах от российской границы, передает РИА «Новости».

    Учения продлятся до 25 ноября и привлекут в общей сложности 2,2 тыс. военнослужащих, среди которых есть и подразделение из Польши, а также до 500 единиц техники.

    Основным замыслом маневров обозначена отработка действий артиллерии в условиях ранней зимы, а также проверка управления и взаимодействия разных уровней военного командования.

    Уточняется, что полигон «Роваярви» считается самым крупным на западе Европы нормативным местом для учений подобного уровня, что делает события в Лапландии одними из крупнейших в регионе в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала военные учения у границы с Россией. На этих учениях впервые применили ракеты класса «воздух – земля» Hellfire.

    Комментарии (0)
