Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим оценил современные вертолеты и производственные цеха при визите на предприятие холдинга «Вертолеты России» в Татарстане, сообщили в компании.
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод в ходе рабочей поездки в Татарстан, передает РИА «Новости».
Гостю представили основные модели завода: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, транспортный и премиум-варианты Ми-8МТВ-1, а также легкие вертолеты «Ансат» в полицейском и санитарном исполнении.
Также делегация увидела работу основных цехов: на агрегатно-сборочном производстве им показали изготовление фюзеляжей, а в монтажно-сборочном – финальную сборку вертолетов.
Глава холдинга Николай Колесов подчеркнул, что вертолеты семейства Ми-17 уже около 30 лет используются в Малайзии и составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны. Он также отметил важность развития сотрудничества с Малайзией и назвал визит султана знаковым событием для компании.
Ранее король Малайзии Султан Ибрагим приехал в Казань на самолете с золотой окраской.
Во время визита он прогулялся по территории Кремля и заявил, что ощущает себя в столице Татарстана как дома.