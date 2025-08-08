Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.
Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.
Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.
Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.