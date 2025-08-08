  • Новость часаСи Цзиньпин в разговоре с Путиным оценил контакты между Россией и США по Украине
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    16 комментариев
    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня

    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани

    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Комментарии (19)
    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул судом в Кишиневе, заметив, что действия президента Молдавии Майи Санду делают ее схожей с еще одним противоречивым политиком – Михаилом Саакашвили, с небольшим отличием.

    В своей Telegram-канале Захарова процитировала один из заголовков СМИ о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Гуцул и в этой связи была принята соответствующая резолюция парламента.

    «Санду – очередной Саакашвили, только хуже», – добавила дипломат.

    Напомним, во вторник суд района Буюканы в Кишиневе приговорил главу (башкана) Гагаузской автономии и одного из лидеров оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Гуцул – взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора Евгении Гуцул и назвала решение молдавских властей несправедливым.

    Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    Комментарии (8)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Россия и ОАЭ заключили два новых соглашения о сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах

    Первый документ касается торговли услугами и инвестиций между правительствами России и ОАЭ, передает ТАСС. Документ скрепили подписями министр экономического развития России Максим Решетников и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аз-Зейюди. Стороны также подписали совместное понимание соглашения.

    Второй документ – меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта России и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Его подписали министр транспорта России Андрей Никитин и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль-Мазруи. Стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере наземного транспорта.

    Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    В России предложили ввести детские сим-карты

    Минцифры предложили ввести специальные сим-карты для детей

    В России предложили ввести детские сим-карты
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Минцифры рассматривает создание детских сим-карт с возможностью блокировать доступ к социальным сетям по возрастным ограничениям.

    Минцифры предложило ввести сим-карты для детей до 14 лет, передает RT. По словам главы ведомства Максута Шадаева, родители смогут по желанию оформить такие сим-карты на несовершеннолетних.

    Он заявил: «Будет настраиваемый набор безопасных ограничений, включая блокировку доступа в соцсети с возрастными ограничениями».

    Предполагается, что новые сим-карты предоставят родителям инструменты для контроля интернет-активности детей и обезопасят несовершеннолетних от нежелательного контента. Сроки возможного запуска инициативы пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи в Москве пресекли деятельность организаторов «группы смерти», из-за которой пострадали двадцать детей по всей стране.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запрете социальных сетей для подростков до пятнадцати лет и запрете продажи им холодного оружия после нападения школьника с ножом.

    Три страны Евросоюза предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей ради защиты несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 01:31 • Новости дня
    Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за употребление слова «хохлы» в мессенджере

    Tекст: Ирма Каплан

    Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал Занданову Е.В. на 10 тыс. рублей за публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершенные с использованием сети Интернет, следует из материалов дела.

    Как сказано в описании проступка оштрафованной женщины, она публично отправила в чат общедомовой группу в мессенджере Viber нелицеприятные реплики со словом «хохлы».

    «Вышеуказанные действия - сообщения, отправленные в общедомовую группу Е.В. в приложении мессенджера Viber, направлены на унижение достоинства Е.И. по признакам национальности, совершены публично с использованием сети Интернет. Деяние квалифицировано по статье 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в карточке дела.

    Там отметили, что ответчица на судебном заседании не отрицала факт размещения описанных выше текстовых материалов. Поэтому суд постановил признать  Занданову Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    Комментарии (15)
    8 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России

    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ

    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.

    Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.

    Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.

    По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.

    В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
    Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не требует закрытия российских границ, поскольку переносчики вируса не распространены в России, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Закрывать границы России никакого смысла нет <...> потому что у нас довольно экзотическим является тот вид комара, который передает это заболевание. А вот в Китае он распространен, потому что Китай гораздо южнее находится по сравнению с нами», – сказал он ТАСС.

    Кроме того, напомнил Онищенко, критерии закрытия границ государств определяются «Международными медико-санитарными правилами» (ММСП), и текущей ситуации необходимости в закрытии границ нет.

    Он подчеркнул, что летальность от лихорадки чикунгунья ниже, чем у COVID-19, однако при массовом заражении число умерших может быть заметным, в основном среди пожилых. Академик посоветовал соблюдать осторожность и разумно вести себя для профилактики заболевания.

    В Китае из-за роста числа заболевших, по данным зарубежных СМИ, введены карантинные меры, напоминающие ограничения во время пандемии COVID-19. Сообщается о более чем 7 тыс. случаях заражения.

    Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой, сильной суставной и мышечной болью, сыпью и отеками. Основными переносчиками служат комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут переносить вирусы Денге. Заболевание не передается от человека к человеку, специфических средств профилактики и лечения его не существует.

    Напомним, 7 августа в китайском Фошане стартовала масштабная санитарная кампания, направленная на борьбу с лихорадкой чикунгунья и устранение условий для размножения комаров-переносчиков.Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая

    столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. За одну неделю на юге Китая

    выявили более 2,8 тыс. новых случаев этой болезни.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:34 • Новости дня
    При столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти пострадали шесть человек
    При столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти пострадали шесть человек
    @ Telegram-канал Прокуратуры Ленинградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе «Кола» в Ленобласти, в котором пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

    «По предварительной информации, около 20 часов произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 22-м км трассы «Кола» в районе деревни Разметелево Всеволожского района. Работу аварийных и специализированных служб координирует и. о. городского прокурора Михаил Семека», – сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут оценены обстоятельства  произошедшего. Ее ход и результаты – на контроле городской прокуратуры.

    В пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленобласти сообщили, что число пострадавших в ДТП достигло шести человек.

    «Шесть пострадавших, из них один ребенок, – тяжелое состояние», – сказали там ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля каршеринга сбил двух женщин на остановке в Красном Селе в Петербурге, одна из пострадавших скончалась, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Климатолог Карнаухов порекомендовал заранее готовиться к жаре в +45 градусов

    Tекст: Ирма Каплан

    Опасность экстремальной жары с температурой до +45 градусов влечет за собой масштабные лесные и торфяные пожары в России, поэтому специалисты призывают заранее готовиться к ним.

    По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН и специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, из года в год он опасается повторения лета 2010 года, только в более выраженной форме.

    «То есть не 40-градусная жара, а +45-градусная. Не 1,5 месяца без осадков, а два месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России. И к этому надо быть готовым. То есть нужно делать просеки в лесах, нужно заниматься бывшими торфяными [участками]. Либо убирать торф оттуда, то есть вынимать его и где-то сжигать», – поделился он в эфире радио «Говорит Москва».

    Климатолог уточнил, что массовые торфяные и лесные пожары на территории Русской равнины могут быть очень опасны, так как в 2010 году было уровень угарного газа превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) в семь раз.

    «Это примерно всего в семь раз ниже, чем летальная доза. Если этот барьер летального уровня угарного газа будет пройден, то количество погибших может исчисляться миллионами», – предупредил ученый.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха в июле 2025 года по всему миру достигла 16,68 градуса, что на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

    Кроме того, среднегодовая температура на севере Ладожского озера за последние годы увеличилась на два градуса, а ледовый режим водоема заметно изменился.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.

    По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.

    Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».


    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 23:16 • Новости дня
    В квартире с рухнувшими перекрытиями в Петербурге обнаружен погибший и раненый

    Tекст: Ирма Каплан

    В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства обрушения перекрытия в квартире на Невском проспекте, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК России).

    По предварительным данным, вечером 7 августа в квартире на втором этаже одного из домов на Невский проспекте в Петербурге произошло обрушение перекрытия между во время проведения работ, сообщили следователи.

    «В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован», – сказано в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

    Там уточнили, что проводится серия следственных действий, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в историческом центре Санкт-Петербурга в доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между этажами, жильцы сообщили о возможном пострадавшем внутри.

    Комментарии (0)
