Король Малайзии объявил о намерении укрепить отношения с Россией

Король Малайзии заявил о желании развития двусторонних отношений с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Верховный правитель Малайзии Ибрагим рассказал о причинах своего визита в Москву, передает ТАСС. Малайзийский король на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле подчеркнул, что его приезд продиктован стремлением укрепить взаимодействие двух стран.

«Настоящий визит – это отражение моего искреннего желания усилить и улучшить наши отношения и наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег», – заявил Ибрагим во время переговоров.

Он добавил, что Малайзия заинтересована в развитии традиционно дружественных связей с Россией и готова активно работать над их дальнейшим укреплением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Малайзия в 2024 году получила статус государства – партнера БРИКС и укрепляет взаимодействие с Россией по ключевым вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян запланировали переговоры на 7 августа, основное внимание на которых будет уделено развитию сотрудничества и ситуации на Ближнем Востоке.