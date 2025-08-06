Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Король Малайзии объявил о намерении укрепить отношения с Россией
Король Малайзии заявил о желании развития двусторонних отношений с Россией
Государственный визит Ибрагима в Москву связан с намерением укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией, подчеркнул он в ходе встречи с Путиным.
Верховный правитель Малайзии Ибрагим рассказал о причинах своего визита в Москву, передает ТАСС. Малайзийский король на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле подчеркнул, что его приезд продиктован стремлением укрепить взаимодействие двух стран.
«Настоящий визит – это отражение моего искреннего желания усилить и улучшить наши отношения и наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег», – заявил Ибрагим во время переговоров.
Он добавил, что Малайзия заинтересована в развитии традиционно дружественных связей с Россией и готова активно работать над их дальнейшим укреплением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Малайзия в 2024 году получила статус государства – партнера БРИКС и укрепляет взаимодействие с Россией по ключевым вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян запланировали переговоры на 7 августа, основное внимание на которых будет уделено развитию сотрудничества и ситуации на Ближнем Востоке.