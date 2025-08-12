Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения в Армении

  • Новость часаЭксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    В Госдуме собрались изменить подход к домашнему заданию в школах
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км у Доброполья
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Лидеры Бразилии и Китая обсудили протекционизм США
    Захарова заявила о планах Запада монополизировать искусственный интеллект
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    13 комментариев
    12 августа 2025, 11:22 • Новости дня

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения в Армении

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения в Армении
    @ Spc. Ashley Xie/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная гвардия штата Канзас начала совместные военные учения с армянскими вооруженными силами и американскими военными в Армении.

    В Ереване стартовала третья серия маневров Eagle Partner, в которой задействованы миротворцы Армении и военные из США, сообщает Anadolu. Совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2025 проходят с 12 по 20 августа. В маневрах участвуют миротворческие бригады вооруженных сил Армении, военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса.

    По информации оборонного ведомства Армении, программа учений направлена на подготовку к выполнению миротворческих задач с упором на медицинскую эвакуацию. Особое внимание уделяется обмену опытом и повышению уровня оперативной совместимости между подразделениями для международных миротворческих миссий.

    Eagle Partner проводится в Армении уже третий год подряд, ранее учения проходили в 2023 и 2024 годах. Основная цель – укрепление взаимодействия и повышение боеготовности армянских миротворческих подразделений.

    Ранее Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США.

    До этого многонациональные военные учения при совместном командовании США и Грузии Agile Spirit прошли в учебном центре «НАТО-Грузия» близ Тбилиси в Крцаниси.

    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    Комментарии (36)
    11 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

    Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

    «Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

    Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Комментарии (15)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран категорически выступает против передачи Зангезурского коридора, примыкающего к иранской границе, под управление США на сто лет, заявил советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти

    Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

    Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

    Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

    Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

    Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

    Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

    Комментарии (20)
    11 августа 2025, 07:47 • Новости дня
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    Комментарии (37)
    11 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

    В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (12)
    9 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана

    МИД: Нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при важной роли России

    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешний этап нормализации отношений между Баку и Ереваном начался при центральной роли России, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Нынешний этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России с принятием трехстороннего заявления на высшем уровне 9 ноября 2020 года, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, российский миротворческий контингент, размещенный в регионе после подписания соглашения, «внес незаменимый вклад в стабилизацию обстановки». Она отдельно подчеркнула: «Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга».

    Москва позитивно оценила прошедшую в США встречу лидеров двух закавказских стран при посредничестве американской стороны. Захарова выразила надежду на то, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня и укреплению региональной безопасности. Российская сторона, по ее словам, последовательно поддерживает любые усилия, способствующие укреплению мира на Южном Кавказе.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Захарова: Европа формирует агрессивный пояс русофобских режимов
    Захарова: Европа формирует агрессивный пояс русофобских режимов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава нидерландского правительства Марк Рютте проводит ложные исторические аналогии, сравнивая непризнание новых российских регионов с политикой в отношении Прибалтики в XX веке. Дипломат обвинила его в реабилитации нацизма и использовании риторики для давления на Москву.

    В статье для «Известий» Захарова подчеркнула, что Рютте, рассуждая о непризнании новых российских территорий, проводит исторические аналогии с непризнанием СССР суверенитета над Прибалтикой в 1940–1991 годах, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, «Рютте сам выстроил историческую цепочку перерождения нацизма в неонацизм на примере Украины». Дипломат напомнила, что в 1920-1930-х годах в странах Балтии к власти пришли фашистские режимы, а после их бегства в 1940 году в республиках были установлены демократические левые силы, которые приняли решение о вступлении в СССР. Москва, как отметила Захарова, положительно отреагировала на этот выбор, а советские солдаты потом освобождали Прибалтику от нацизма.

    Захарова также отметила, что Запад игнорировал этот выбор прибалтов, а фашисты из Литвы, Латвии и Эстонии нашли убежище в Европе и США. Она раскритиковала США за поддержку этих эмигрантов и подчеркнула, что Вашингтон использовал их как инструмент давления на Москву.

    Предложение Рютте отказаться от юридического признания новых территорий в составе России Захарова назвала безнравственным, обвинив того в ностальгии по палачам холокоста и проведя параллели с коллаборационистами и «лесными братьями», которых, по ее мнению, сегодня реабилитируют в Европе.«Евронацистское руководство возводит на пьедестал кровавых палачей и одобряет ликвидацию памятников тем, кто освободил Европу от коричневой чумы», – заявила она.

    Дипломат выразила мнение, что Европа формирует агрессивный пояс русофобских режимов и использует риторику Рютте для идеологической мобилизации экстремистов, действующих на Украине. В завершение Захарова с иронией поинтересовалась, когда Рютте приступит к принятию послов Каталонии и Шотландии.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО. Она сравнила слова Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея и обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорога через Зангезурский коридор останется под армянской юрисдикцией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, однако у Тегерана вызывает обеспокоенность участие в проекте американской компании.

    Дорога будет создана на территории Армении, под ее юрисдикцией и будет контролироваться американо-армянской компанией, зарегистрированной по законам Армении, указал Аракчи, передает РИА «Новости».

    У Тегерана сохраняется обеспокоенность из-за возможного участия американской компании в проекте. Он добавил, что любое иностранное присутствие может негативно отразиться на мире и стабильности в регионе.

    Иран обсуждает этот вопрос с Баку и Ереваном. Аракчи отметил, что принципиальные позиции иранской стороны пока были соблюдены, иранская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией и проводить консультации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил

    Напомним, замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян повторили ошибку Владимира Зеленского, когда доверились Вашингтону.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.

    «После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

    Документ также предусматривает возможность заключения соглашений между Ереваном и Баку в различных сферах, включая экономическое, транзитное, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

    Согласно проекту, права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров с другими странами-членами ООН, не ограничиваются. При этом каждая страна обязана следить, чтобы международные соглашения с третьими сторонами не препятствовали выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению.

    Напомним, в понедельник был опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном. Проект документа состоит из 17 пунктов.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Комментарии (5)
    11 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах НАТО включить Молдавию в военную инфраструктуру

    Глава Совбеза Шойгу: НАТО хочет включить Молдавию в военную инфраструктуру

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не предусматривает для нее формального членства или гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    НАТО намерено интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру, но без предоставления формального членства или гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости».

    По его мнению, западные структуры пытаются изменить преобладающее среди граждан Молдавии негативное отношение к сближению с альянсом посредством масштабной информационно-пропагандистской кампании.

    Шойгу отметил, что эта кампания направлена на формирование в обществе поддержки отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО, якобы для укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности. На самом деле, как подчеркнул секретарь Совбеза России, речь идет о поэтапном втягивании страны в совместную военную деятельность с альянсом.

    Он также указал, что Молдавию готовят к роли части военной инфраструктуры НАТО, но при этом не предусматривается ни официальный статус члена альянса, ни предоставление каких-либо гарантий безопасности.

    В Молдавии с 2021 года работает правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», основанной действующим президентом Майей Санду. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября 2024 года.

    Ранее Шойгу заявил о готовности России признать любой выбор граждан Молдавии. Также Шойгу заявил, что власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.

    Общественник Игорь Тулянцев отметил, что Майя Санду уничтожает и банкротит Молдавию.

    Комментарии (10848)
    9 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Эрдоган поддержал прогресс в отношениях Баку и Еревана

    Эрдоган: Прогресс в отношениях Баку и Еревана будет способствовать миру в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность усилий по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном и выразил поддержку.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. В заявлении администрации Эрдогана говорится, что он подчеркнул значимость достигнутого прогресса на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, назвав это позитивным шагом для всего региона.

    Президент Турции отметил, что создание устойчивого мира и стабильности будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Кроме того, Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку процессу достижения этих целей.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ключевой роли России в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 11:38 • Новости дня
    Рябков: Россия не будет повышать ставки по контролю над вооружениями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет играть на повышение ставок в области контроля над вооружениями, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков каналу «Россия 1».

    По словам Рябкова, в последние годы темпы изменений в мире стали неожиданно высокими, а решения Вашингтона отличаются импульсивностью, что лишь осложняет ситуацию, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия не проявляет импульсивности, а действует последовательно, хладнокровно и расчетливо.

    Рябков заверил, что Москва не будет искусственно повышать ставки и позволять эмоциям влиять на свои решения. Дипломат подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями необходимо сохранять ответственность и добиваться роста шансов на продуктивный результат, а не их снижения до нуля.

    Ранее Рябков заявил о сохранении риска глобального ядерного конфликта.

    В Кремле отметили, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов двух стран и международной безопасности.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора по инициативе Еревана Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги недавних встреч в Вашингтоне и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

    Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

    Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Грузия увидела экономическую выгоду в мире между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Регион Южного Кавказа станет более привлекательным в инвестиционном плане после наступления мира между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Завершение многолетнего конфликта является важнейшим этапом для всего региона. Его неурегулированность отражалась и на Грузии, теперь же вырастет инвестиционная привлекательность Южного Кавказа в целом», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Поэтому мы очень рады и готовы продолжать вносить  посильный вклад», – заявил он.

    Шалва Папуашвили предположил, что «ослабнет влияние «партии войны» в регионе Южного Кавказа».

    По его словам, «ОБСЕ, под чьей эгидой вели процесс урегулирования, не смогла ничего, и только благодаря весу президента США Дональда Трампа удалось сблизить стороны».

    Председатель парламента Грузии сообщил, что направил поздравления своим коллегам в Азербайджан и Армению, предложив в том числе использовать площадку Грузии для формата регионального парламентского диалога.

    Как отмечал политолог Армен  Гаспарян, Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT написала про гибель наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком
    Турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол»
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    Роналду сделал предложение матери двоих своих детей спустя девять лет отношений

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации