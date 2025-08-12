Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения в Армении

Tекст: Вера Басилая

В Ереване стартовала третья серия маневров Eagle Partner, в которой задействованы миротворцы Армении и военные из США, сообщает Anadolu. Совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2025 проходят с 12 по 20 августа. В маневрах участвуют миротворческие бригады вооруженных сил Армении, военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса.

По информации оборонного ведомства Армении, программа учений направлена на подготовку к выполнению миротворческих задач с упором на медицинскую эвакуацию. Особое внимание уделяется обмену опытом и повышению уровня оперативной совместимости между подразделениями для международных миротворческих миссий.

Eagle Partner проводится в Армении уже третий год подряд, ранее учения проходили в 2023 и 2024 годах. Основная цель – укрепление взаимодействия и повышение боеготовности армянских миротворческих подразделений.

Ранее Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США.

До этого многонациональные военные учения при совместном командовании США и Грузии Agile Spirit прошли в учебном центре «НАТО-Грузия» близ Тбилиси в Крцаниси.