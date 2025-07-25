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Многонациональные военные учения начались в Грузии
Многонациональные военные учения при совместном командовании США и Грузии Agile Spirit начались в пятницу в учебном центре «НАТО-Грузия» близ Тбилиси в Крцаниси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Маневры пройдут в Грузии, а также в Турции по 6 августа, сообщило Минобороны Грузии. В частности, 21 июля в Турции состоятся совместные учения ВДВ этой страны и США. Для этих учений в Грузию доставлены из США и Турции бронетехника и вертолеты.
Вместе с грузинами и американцами в учениях будут участвовать Германия, Греция, Украина, Италия, Молдавия, Турция, Польша, Румыния, Болгария, Литва, Словакия, а наблюдателями прибудут представители Армении и Японии.
Как отмечает Минобороны Грузии, на таких учениях повышается уровень боевой готовности их участников, совершенствуются оперативные возможности.
Год назад США отказались проводить в Грузии традиционные учения Noble Partner, сославшись на якобы отступление Тбилиси от евроатлантического курса.