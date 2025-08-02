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    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    37 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    8 комментариев
    2 августа 2025, 11:46 • Новости дня

    Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER состоятся в Армении в середине августа с участием миротворцев и военных США, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Армяно-американские военные учения EAGLE PARTNER 2025 пройдут на территории Армении с 12 по 20 августа, передает РИА «Новости». Организатором выступает Министерство обороны республики, которое уточняет, что в маневрах будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

    Главная цель учений – подготовка подразделений к выполнению задач в международных миротворческих миссиях с акцентом на отработку процедур медицинской эвакуации. В пресс-службе ведомства отметили: «Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении».

    Минобороны Армении напомнило, что подобные совместные тренировки проводятся регулярно в рамках подготовки к миротворческим операциям и позволяют армянским военнослужащим перенимать опыт зарубежных коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван анонсировал проведение армяно-американских учений. В Кремле выразили озабоченность в связи с этими совместными маневрами. За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик из США.

    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности президента России Владимира Путина использует новую мобильную систему борьбы с дронами, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

    Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина были замечены с новым портативным оружием против беспилотников, сообщает Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что во время визита Путина в Петербург один из офицеров пытался скрыть новое устройство, однако его габариты затрудняли маскировку. Система внешне напоминает перехватчик с четырьмя моторами и двумя сенсорами наведения.

    Предполагается, что сперва оружие наводится вручную, а затем цель фиксируется при помощи тепловизора и телевизионной головки самонаведения. На фоне участившихся атак украинских беспилотников по объектам в глубине России, в том числе по стратегическим аэродромам в ходе операции «Паутина», меры безопасности вокруг президента были усилены.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом прошлого года сообщал о работах по созданию более эффективных средств обнаружения малых беспилотников, которые регулярно обходили действующую ПВО. Новое переносное оружие, появившееся у охраны президента, вероятно, также связано с этой программой.

    В конце мая российские СМИ показали, что для отражения атак дронов на передовой закуплена китайская лазерная система Silent Hunter 3000.

    Military Watch Magazine не исключает, что новые системы, используемые охраной президента, также могут иметь китайское происхождение.

    Ранее командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита Владимира Путина в Курскую область была отражена массированная атака дронов.

    Вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 04:56 • Новости дня
    Лукашенко отметил смену тона переговоров после размещения Россией ядерного оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии позволило изменить тон общения с США и другими странами Запада, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

    «Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет», – приводит ТАСС рассказ Лукашенко во время встречи с глава дипмиссий республики.

    Когда западные коллеги понимают и принимают это, по словам главы Белоруссии, в этом нет ничего плохого, так как ни одна страна мира не смогла бы предоставить подобный щит.

    «А это дорогого сегодня стоит», – добавил он, уточнив, что Россия для Белоруссии – гарант безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко подчеркнул особое значение России для Белоруссии, выделив сложную геополитическую ситуацию и экономическое давление.

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    1 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    Раненые штурмовики «Руси» эвакуировали жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    При эвакуации мирных жителей из Часова Яра штурмовики отряда «Русь» Добровольческого корпуса Южной группировки неоднократно получали ранения во время атак ВСУ, передает ТАСС.

    По словам командира штурмовой роты с позывным «Миссионер», противник применял минометы, FPV-дроны и делал сбросы с воздуха во время вывода гражданских.

    Несмотря на полученные ранения, бойцы продолжали выполнять задачи, вынося истощенных женщин и других мирных жителей на руках.

    «При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но, тем не менее, выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие», – рассказа «Миссионер».

    Он добавил, что эвакуация проходила в тяжелых условиях, при постоянных обстрелах ВСУ, однако бойцы не прекращали операцию по спасению людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 12:29 • Новости дня
    Депутат Сидякин прокомментировал закон о налоговых льготах для производителей БПЛА

    Депутат Сидякин: Закон о НДС-льготах для производителей дронов поможет развитию БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей, заявил депутат Госдумы России Александр Сидякин.

    Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для российских производителей беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Сидякина.

    Теперь от налога освобождаются и ввозимые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

    Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что этот закон – результат работы Единой России, ЦБСТ и отечественных конструкторов.

    «Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, важнейшая задача – сделать производство беспилотников доступнее, а их продукцию дешевле. Он добавил, что это одна из главных целей работы над развитием отрасли.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников. Закон касается продажи аппаратов массой от 150 граммов до 30 кг.

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    31 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    Истребитель F-35C упал около базы ВМС США в Калифорнии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35C разбился около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался, сообщила авиабаза.

    Как говорится в сообщении базы ВМС США Лемур, истребитель F-35C упал недалеко от места базирования, передает РИА «Новости». Там добавили, что пилот катапультировался и находится в безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Авиабаза ВМС США Лемур расположена недалеко от города Фресно в центральной Калифорнии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что боеготовность ВВС США упала до минимума за десять лет.

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    1 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» в июле полностью уничтожили штурмроту «Айдара» под Бессаловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении ВСУ после переброски подкрепления отправили в «мясные штурмы» свыше десяти штурмовых групп, перемолотых военнослужащими группировки войск «Север».

    «Родственники украинских неонацистов 24-й отдельной штурмбригады «Айдара» (батальон признан террористическим и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена «Северянами» в районе Бессаловки», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, как противник десять раз пытался безуспешно контратаковать: по две атаки в окрестностях Яблоновки, Андреевки, села Садки и четыре – в Юнаковке.

    В десяти контратаках были задействованы более 80 человек, из которых половина уничтожена, остальные, бросив раненых, бежали.

    «Подразделения ВДВ продолжили наступление в Юнаковке и прилегающих лесных массивах. Продвижение составило до 200 м, уничтожено свыше 30 человек живой силы противника. В районе Новоконстантиновки (село Перше Травня) подразделения морской пехоты нашей группировки продвинулись на более чем 300 м», – сказано в посте.

    На Харьковском направлении тяжелые бои идут в районе сел Хатнее и Меловое. На Великобурлукском направлении «Северяне» уничтожили восемь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 14 штурмовых групп и несколько минометных расчетов ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 185 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, тогда как боец отряда «Русь» с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию.

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    31 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

    Как говорится в сообщении, на Корабельной набережной, у основного причала ТОФ, пришвартовались эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, передает ТАСС.  Кроме того, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» встали к стенке морского порта Владивостока. По этому поводу на причале были подняты государственные флаги России и Китая, прозвучали гимны двух стран, исполненные музыкантами оркестра штаба ТОФ.

    Китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» и корветом «Громкий». Они вместе с подлодкой «Волхов» и спасательным судном «Игорь Белоусов» будут участвовать в учениях от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры «Морское взаимодействие – 2025» в районе Владивостока с последующим патрулированием.

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    31 июля 2025, 02:55 • Новости дня
    Публицист Холмогоров призвал инвестировать в дрононосцы вместо авианосцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Если Россия намерена инвестировать в военно-морской флот, то вместо огромных авианосцев следует возводить сравнительно компактные дрононосцы, считает публицист Егор Холмогоров.

    «Нам сейчас нужны относительно небольшие корабли при этом все-таки океанской зоны, не только прибрежной, пройти Ла-Манш, Бискайский залив, хоть до Африки добраться. Он мог бы нести дроны. То есть нам вместо огромных авианосцев сейчас нужны сравнительно компактные дрононосцы», - сказал он в эфире радио Sputnik.

    Публицист добавил, что в Китае обсуждают возможность создания подводных лодок-дрононосцев, которая по прибытии в точку выпускает БПЛА или морские дроны в сторону противника, после чего исчезает с радаров. Нечто подобное стоит возводить и в России, подчеркнул Холмогоров.

    Как писала газета «ВЗГЛЯД», Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки, задействовав вертолеты и FPV-дроны.

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    1 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    Испания подписала соглашение об увеличении производства компонентов Patriot

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Испании подписало промышленное соглашение с Raytheon для расширения выпуска компонентов ракет Patriot на территории страны.

    Министерство обороны Испании и американская компания Raytheon подписали соглашение на Международной выставке обороны и безопасности в Мадриде, передает ТАСС. Документ предусматривает значительный рост промышленного участия Испании в производстве компонентов для ракет Patriot, используемых в системах противовоздушной обороны.

    По данным источников газеты El Mundo, переговоры о реализации соглашения уже ведутся с испанскими предприятиями. Представители Raytheon подтвердили, что компания готова расширить сотрудничество с испанскими партнерами и в других оборонных проектах, особенно в условиях увеличения расходов на оборону в Европе.

    Газета отмечает, что ракеты Patriot и их батареи считаются ключевым элементом систем противовоздушной обороны. Ранее Испания передала одну батарею Patriot для постоянного размещения с целью защиты территории альянса в Турции.

    В июне топ-менеджер Raytheon Том Лалиберти рассказывал порталу Euractiv, что компания намерена расширить производство ракет и комплектующих в странах ЕС из-за высокого спроса на данную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, компания Raytheon Technologies получила бессоревновательный контракт на обслуживание систем Patriot, переданных Киеву, с возможностью продления до 2028 года.

    Напомним, Испания в числе девяти стран ЕС запросила кредит на перевооружение.

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    1 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил ВКС с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с десятилетием Воздушно-космических сил, отметив вклад ВКС в отражение налетов беспилотников на Украине.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-космических сил с профессиональным праздником, передает Telegram-канал Минобороны. Он отметил, что ВКС отмечают десятилетие с момента основания, продолжая боевые традиции Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

    В поздравлении Белоусов подчеркнул ключевую роль ВКС в обеспечении военной безопасности России, их вклад в надежную защиту воздушных рубежей и успешное выполнение задач по противовоздушной и противоракетной обороне. Министр отдельно отметил действия личного состава ВКС в ходе спецоперации на Украине, включая отражение налетов беспилотников, уничтожение военных объектов противника и ведение разведки воздушно-космической обстановки.

    Белоусов сообщил, что за высокий профессионализм более 15 тыс. военнослужащих ВКС получили государственные награды, а 39 из них удостоены звания Героя России. Также он выразил благодарность представителям оборонно-промышленного комплекса и научного сообщества за добросовестный труд.

    В завершение министр пожелал военнослужащим, ветеранам и работникам оборонки крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины. ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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    Еще недавно Китай скрывал часть сделок по закупке российского золота из страха оказаться под вторичными санкциями. Теперь КНР все больше импортирует в открытую, Россия уже вошла в топ-3 основных поставщиков золота для Поднебесной. Чем привлекательно российское золото, и какого важного покупателя заменил нам Китай? Подробности

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    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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