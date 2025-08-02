Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армяно-американские военные учения EAGLE PARTNER 2025 пройдут на территории Армении с 12 по 20 августа, передает РИА «Новости». Организатором выступает Министерство обороны республики, которое уточняет, что в маневрах будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Главная цель учений – подготовка подразделений к выполнению задач в международных миротворческих миссиях с акцентом на отработку процедур медицинской эвакуации. В пресс-службе ведомства отметили: «Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении».

Минобороны Армении напомнило, что подобные совместные тренировки проводятся регулярно в рамках подготовки к миротворческим операциям и позволяют армянским военнослужащим перенимать опыт зарубежных коллег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван анонсировал проведение армяно-американских учений. В Кремле выразили озабоченность в связи с этими совместными маневрами. За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик из США.