ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.

По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.

Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.

В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.

Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.

До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.

В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.