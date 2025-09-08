В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
В Ставропольском крае пресечена деятельность гражданина Азербайджана, который проводил разведку объектов и собирался изготовить взрывные устройства для терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.
По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.
Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.
В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.
Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.
До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.
В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.