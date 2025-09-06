  • Новость часаВ Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня

    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    3 сентября 2025, 23:42 • Новости дня
    Посольство России опровергло ложь Лондона о якобы похищенных с Украины детях

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания распространяет недостоверные данные о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины, заявило российское посольство в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне выступило с заявлением после введения Британией очередных санкций против Москвы, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что Лондон использует недостоверную информацию, чтобы оправдать санкционные меры, в том числе заявления о якобы насильственном перемещении детей с Украины в Россию.

    «Здоровье и благополучие детей – наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий», – сказано в заявлении.

    Дипломаты подчеркнули, что обвинения Лондона в отношении якобы насильственного перемещения 19,5 тыс. детей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

    В посольстве напомнили, что на переговорах в Стамбуле Киев предоставил список из 339 детей, при этом 30% данных не подтвердились: часть этих несовершеннолетних никогда не были на территории России, другие – уже совершеннолетние, либо вернулись к семьям.

    В посольстве также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в России продолжают работу по воссоединению детей с родственниками. Представители дипмиссии призвали британские власти воздерживаться от безосновательных обвинений и не препятствовать усилиям по защите прав и интересов несовершеннолетних.

    Кроме того, российские дипломаты выразили возмущение тем, что санкции против организаций «Движение первых» и «Волонтеры Победы» были введены именно 3 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. Они назвали подобное решение Лондона циничным, поскольку эти организации занимаются сохранением памяти о Победе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым людям.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей.

    5 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Степовой Новоселовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окрестностях Степовой Новоселовки российские подразделения расширили зону контроля после уничтожения оборонительных позиций ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные, уничтожив оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины у Степовой Новоселовки, продвинулись в этом районе и взяли под контроль новые территории, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что активные бои шли на юге и севере от населенного пункта. «В ходе активных боевых действий на юге и севере от Степовой Новоселовки Харьковской области ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи противника, что в свою очередь позволило нашим подразделениям продвинуться и расширить зону контроля в данном районе», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сил ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил увеличение случаев дезертирства среди военнослужащих украинских сил. Марочко указал на начало зачистки позиций ВСУ в населенном пункте Среднее в ДНР.

    5 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В украинских ВВС был замечен истребитель МиГ-29 Fulcrum с характерной для азербайджанских самолетов окраской, что свидетельствует о пополнении парка такими самолетами, пишет The War Zone, ресурс для оборонной промышленности, сообщества деятелей в сфере нацбезопасности и заинтересованных сторон.

    «Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой с таким трудом созданный парк истребителей МиГ-29 «Точка опоры» из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Несмотря на то, что количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 приветствуется украинскими военно-воздушными силами, которые также получили поддержку от Польши и Словакии и которые испытывают постоянную нехватку», – отмечает War Zone.

    В материале указано, что Украина получила пополнение парка МиГ-29 за счет как минимум одного самолета, ранее принадлежавшего Азербайджану. На фото в социальных сетях видно, что истребитель украинских ВВС сохраняет уникальную камуфляжную схему, характерную для азербайджанских ВВС, которая сочетает в себе синий, серый и фиолетово-серый цвета. Самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    Ранее несколько азербайджанских МиГ-29 проходили ремонт на Львовском авиаремонтном заводе, где оказались в начала спецоперации на Украине. После удара российских сил по этому объекту в марте 2022 года часть техники была уничтожена, однако как минимум один самолет удалось сохранить.

    Точная схема передачи истребителя не раскрывается: неизвестно, был ли он официально передан, продан или перешел под контроль Украины вследствие обстоятельств. Азербайджанские МиГ-29 регулярно проходили обслуживание на украинских заводах и участвовали в совместных учениях с Турцией. С 2017 года во Львове проводился капитальный ремонт истребителей МиГ-29 Fulcrum.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль примерно над 50% территорий города Купянска в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.

    Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.

    Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.

    Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.

    Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.

    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области

    Полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки «Восток»

    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    4 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине

    Зеленский: Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен

    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании конфликта на Украине «возможно все», включая «корейский сценарий», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Le Point.

    Он ответил на замечание журналиста о том, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но Сеул построил сильную экономику.

    Зеленский заявил, что полная калька южнокорейской модели вряд ли подойдет Украине, так как население КНДР составляет порядка 20 млн человек, а в России – 140 млн. По словам Зеленского, «масштаб этих угроз несопоставим», и риски для Украины, по версии Зеленского, со стороны России «в пять, шесть, а то и в десять раз больше».

    Он также сказал, что опыт Корейского полуострова может рассматриваться как «пример торжества ценностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    5 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а ранее на этой неделе группировка также освободила Федоровку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

    Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

