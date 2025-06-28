Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

Tекст: Александра Юдина

Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.