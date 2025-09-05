Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи

Политолог Лизан: Власти Украины не способны повторить экономический успех Южной Кореи

Tекст: Анастасия Куликова

«Украина – при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями – не станет Южной Кореей», – отметил политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Стоит учитывать и восточный менталитет: люди усердно работали.

«Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное – цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», – указал собеседник.

«На Украине сейчас очень специфическая, постиндустриальная и постмайданная структура экономики. Главными отраслями считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Как в такой ситуации строить «Южную Корею»?», – риторически задался вопросом Лизан.

По его мнению, страна при Зеленском ближе к модели не Сеула, а Прибалтики, чей основной доход основан на русофобии. «Причем, если исходить из объемов денег, которые были переданы Киеву, и показателей освоения этих средств, то украинская сторона давно обошла «бедные-несчастные» прибалтийские республики», – иронично заметил аналитик.

Он указал, что если на первых порах Банковая заимствовала опыт Латвии, Литвы и Эстонии, то теперь сама может им делиться с этими странами. «Но Прибалтика в Евросоюзе, поэтому какое-то время еще сможет играться в эту политику. А Украине лишь обещают членство в объединении, да и деньги ей дают до тех пор, пока это отвечает интересам европейских политиков», – рассуждает эксперт.

Спикер напомнил, что «корейский сценарий» для Украины обсуждался еще в 2023 году. Сейчас его достали из нафталина, в том числе чтобы подбодрить население. «Повторю, на деле Зеленский и его окружение намерены заниматься тем же, чем и все эти годы», – заключил Лизан.

Ранее Владимир Зеленский допустил для Украины «корейский сценарий», но с нюансами. «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – сказал он в интервью изданию Le Point.

Полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет с точки зрения безопасности, добавил Зеленский. Он отметил, что население КНДР составляет примерно 20 млн человек, тогда как России – 140 млн. «Масштаб этих угроз несопоставим», – указал Зеленский.

При этом, по его мнению, экономическая модель Сеула является хорошим примером. Так он ответил на вопрос журналиста, указавшего на то, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но последняя построила сильную экономику.

Корейский вариант разрешения конфликта активно обсуждался в западной прессе в 2023 году. Политолог Алексей Нечаев в колонке для газеты ВЗГЛЯД назвал изъяны, которые препятствуют использованию этого сценария в случае с Украиной.