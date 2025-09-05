Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
ФСБ задержала в Воронеже мужчину за переводы украинским военным в криптовалюте
ФСБ задержала в Воронеже мужчину за криптопереводы подразделению ГУР МО Украины
В Воронеже мужчину обвинили в государственной измене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.
Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали в Воронеже гражданина России по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переводил денежные средства в криптовалюте на счета военизированного объединения, находящегося под контролем Главного управления военной разведки Минобороны Украины.
В сообщении уточняется: «Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин РФ. Установлено, что злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются, все обстоятельства устанавливаются.
