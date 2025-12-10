Кравцов возложил ответственность за списывание заданий из интернета на родителей

Кравцов заявил о вине родителей за списывание домашних заданий из интернета детьми

Tекст: Вера Басилая

Ответственность за то, что школьники списывают домашние задания в интернете или используют для этого искусственный интеллект, лежит на родителях, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

Кравцов отметил, что наличие цифровых инструментов требует внимательного отношения со стороны взрослых и дополнительного контроля со стороны семьи.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь добавил, что отечественная система образования должна адаптироваться к новой реальности. Теперь, по его словам, выполнение домашней работы с помощью искусственного интеллекта становится привычной практикой для школьников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ВЭФ заявила, что искусственный интеллект может лишить людей самостоятельного мышления.

Заслуженный учитель Максим Пратусевич заявил, что в эпоху искусственного интеллекта школьникам бессмысленно давать задания на написание реферата.

Эксперты отметили, что для России важно грамотно встроить ИИ в образовательные процессы, чтобы получать максимальную выгоду и минимизировать риски.

Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман рассказал, как важно учить детей думать самостоятельно в условиях широкого распространения искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал проблему регулирования искусственного интеллекта сложной задачей.

