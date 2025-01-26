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Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко
Российской гимнастке Лале Крамаренко ошибочно удалили здоровый мениск вместо поврежденного, что вызвало возмущение у главного тренера сборной России Ирины Винер.
Как сообщает РИА «Новости», главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о медошибке в отношении чемпионки Лалы Крамаренко. По ее словам, врачи удалили спортсменке здоровый мениск, оставив поврежденный.
В 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей на чемпионате России и победила на Играх БРИКС в Казани, несмотря на серьезную травму. Операция, в ходе которой произошла ошибка, была проведена в конце июля. «Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? <...> Я бы таких врачей лишала диплома», – сказала Винер в интервью на YouTube.
После операции Крамаренко месяц находилась в Израиле для восстановления. Однако, как подчеркнула Винер, уже «отрезанные не восстановишь». Главный тренер выразила сожаление по поводу случившегося и отметила, что делает все возможное, чтобы поддержать спортсменку.
Несмотря на медицинские сложности, в ноябре Лала Крамаренко получила звание лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» от минспорта РФ.