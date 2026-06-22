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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    7 комментариев
    22 июня 2026, 05:19 • Новости дня

    Вице-спикер парламента Словакии Данко призвал Фицо не жать руку Зеленскому

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе словацкого правительства Роберту Фицо необходимо игнорировать главу киевского режима Владимира Зеленского из-за его поддержки фашистской идеологии, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

    «Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», – подчеркнул Данко, передает РИА «Новости».

    Парламентарий также отметил решительность польского руководства в подобных вопросах. Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (запрещенная в России экстремистская организация).

    Напомним, в ответ бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (в списке террористов и экстремистов в России) отказались от аналогичных польских наград.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот поступок экс-президентов Украины проявлением приверженности нацистской идеологии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о готовности зеркально отвечать Польше и допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Отношения Киева и Варшавы продолжают обостряться, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши и объявил о росте антиукраинских настроений в этой стране.

    Он предупредил, что Киев будет отвечать зеркально на любые недружественные шаги польской стороны. «Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.

    По его словам, участие Украины в конференции по восстановлению страны в Гданьске теперь находится под вопросом. Он уточнил, что в понедельник доложит Владимиру Зеленскому о готовности к конференции, возможных последствиях разных решений и условиях ее проведения, после чего президент примет окончательное решение.

    Тем временем польское издание Wirtualna Polska опубликовало исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам, тогда как лишь 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды объявил об отказе от Командорского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24 заявил об угрозе конфронтации в случае отказа Киева уважать память жертв Волынской резни.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 07:11 • Новости дня
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    @ Michal Fludra/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских политиков вернуть польские ордена почета в знак солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским, напомнив, что представители Украины могут вернуть и другие, полученные от Польши вещи.

    «Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие . Это был бы жест доброй воли, не так ли?» – заявил Миллер в программе «Президенты и премьер-министры» на телеканале Polsat News.

    Бывший премьер-министр Польши прокомментировал и недавнее заявление Зеленского о том, что орден Белого орла в прошлом вручался спорным личностям, поэтому «он не будет это обсуждать (решение президента страны Кароля Навроцкого об отмене награды)».

    «Он мог бы отказаться от ордена, потому что его получили Екатерина Великая, Бенито Муссолини, Герхард Шрёдер. Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», – высказался Миллер.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА.

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    21 июня 2026, 13:04 • Новости дня
    В Киеве начались гей-парад и марш противников ЛГБТ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вышедшие на улицы украинской столицы сторонники и противники ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) провели два параллельных марша, полностью проигнорировав объявленную по всей стране воздушную тревогу, сообщили местные СМИ.

    В украинской столице начались шествия представителей сексуальных меньшинств и их оппонентов, передает издание «Страна.ua». Для обеспечения безопасности в центр города стянули крупные силы полиции.

    Участники «Марша равенства» призывают власти принять закон о гражданских партнерствах. Активисты также выступают против проекта нового Гражданского кодекса, в котором подобные союзы не предусмотрены.

    Во время проведения акций в Киеве и других регионах страны объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31. Несмотря на потенциальную угрозу, участники обоих маршей не стали расходиться по домам или спускаться в бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла решение Владимира Зеленского о признании однополых пар на Украине.

    В августе прошлого года представители ЛГБТ-движения и военные «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) подрались на похоронах в Киеве.

    Незадолго до этого украинская полиция задержала протестующих против проведения акции сторонников ЛГБТ молодых людей.

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    21 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Премьер Польши назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева

    Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил ошибочность конфликта между политиками Варшавы и Киева, который будет обеим сторонам стоить гораздо больше в репутационном и геополитическом плане.

    «Вступление в конфликт политиков Польши и Украины – стратегическая ошибка, от которой потеряют обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном контексте. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», – написал он в соцсети Х.

    Туск добавил, что в беседах со своими европейскими партнерами старается минимизировать потери и снизить напряженность, но «это непростая задача».

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА. NYT отметила, что исторический конфликт поставил под угрозу союз Киева и Варшавы.


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    21 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Силовики сообщили о жестоком убийстве мобилизованного на полигоне ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело жителя Одессы со сломанными ногами обнаружили недалеко от пункта постоянной дислокации штурмового полка украинской армии.

    Трагедия произошла в расположении 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Харьковской области, передает РИА «Новости». Российские силовые структуры называют это подразделение «мясным» из-за систематических издевательств над новобранцами.

    «На учебном полигоне полка «Скала» в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям», – сообщил источник агентства. Погибшим оказался одессит Владимир Белас, призванный на службу в мае.

    Мужчина провел в тренировочном лагере 18 дней, где его здоровье резко ухудшилось без оказания медицинской помощи. Девятого июня труп бойца нашли рядом с пунктом дислокации подразделения. Гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач.

    Родственники погибшего потребовали от офиса генпрокурора Украины провести тщательное расследование. Близкие заявили, что тело доставили в одесский морг в черном мешке с многочисленными увечьями и следами сильного разложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о гибели избитого сослуживцами бойца батальона «Скала».

    Пленный украинский военнослужащий Виталий Гербич заявил о содержании мобилизованных солдат этого подразделения взаперти.

    Командование ВСУ направило бойцов данного штурмового полка в Сумскую область.

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    21 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские войска уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары дронами-камикадзе по базе горюче-смазочных материалов украинских войск в районе населенного пункта Губиниха.

    Атака по объектам инфраструктуры противника прошла успешно, передает РИА «Новости». Российские военные применили для поражения целей ударные беспилотные аппараты.

    В Министерстве обороны уточнили детали проведенной операции. «В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.

    Опубликованные кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили результативность миссии. В результате удара зафиксировано разрушение нескольких построек и масштабное возгорание на территории базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные беспилотниками «Герань» поразили логистический центр ВСУ у города Сумы.

    Днем ранее аналогичный дрон атаковал энергетический объект под Золочевом в Харьковской области.

    До этого российские силы уничтожили украинскую электроподстанцию в Сумской области.

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    21 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    Сенатор Джабаров заявил о поражении Украины на полях сражений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска терпят неудачу в зоне проведения специальной военной операции, пытаясь скрыть это с помощью бессмысленных террористических атак, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина терпит поражение на полях сражений, передает RT. По его словам, Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками.

    «Но вот такими атаками, абсолютно бессмысленными и исключительно террористическими, они создают видимость своих успехов на поле боя. И этим кормят своих западных покровителей: Францию, Британию, Германию», – подчеркнул сенатор.

    Джабаров отметил, что на подобные действия начали реагировать и в США, ошибочно полагая, что Киев еще способен нанести России стратегическое поражение. Он добавил, что Москва бросит все силы для достижения победы, так как только она сможет остановить нынешний украинский режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Эксперты назвали удары по гражданским объектам попыткой компенсации фронтовых неудач Киева.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор признал военное поражение украинской армии.

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    21 июня 2026, 17:21 • Новости дня
    NYT: Исторический конфликт поставил под угрозу союз Киева и Варшавы

    Tекст: Ольга Иванова

    Резкое обострение отношений между Варшавой и Киевом из-за чествования бойцов УПА (организация признана в РФ экстремистской) грозит разрушить один из ключевых альянсов в Восточной Европе, полагают американские СМИ.

    Исторический спор между Польшей и Украиной разгорелся с новой силой после учреждения Владимиром Зеленским награды в честь украинских националистов, пишет The New York Times. Президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил отозвать высшую государственную награду, врученную украинскому лидеру. В ответ Зеленский пообещал вернуть орден самостоятельно.

    «Россия сейчас открывает шампанское», – заявила политолог Варшавского университета Александра Иванюк, комментируя обострение двусторонних отношений. По ее мнению, обе стороны стратегически вредят себе ради сиюминутных политических выгод, а главным бенефициаром конфликта становится Москва.

    Украинская политическая элита встала на сторону своего президента. О готовности вернуть польские награды уже объявили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также три бывших руководителя страны. Причиной конфликта стало разное отношение к Украинской повстанческой армии: в Киеве ее считают борцом за независимость, а в Варшаве обвиняют в массовых убийствах десятков тысяч мирных граждан в 1943 году.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск попытался снизить градус напряженности, отметив, что конфликт шокирует союзников. Однако ситуация усугубляется растущим недовольством поляков, которые считают, что Киев не проявляет должной благодарности за оказанную военную помощь и прием около двух млн беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в РФ экстремистской).

    В ответ глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма в знак солидарности отказались от своих польских орденов.

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    21 июня 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска ударили по объектам ВСУ в 147 районах

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы нанесли успешное поражение объектам нефтепереработки, энергетической инфраструктуре и складам горючего, обеспечивавшим потребности украинской армии.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, а также по складам горючего, передает РИА «Новости».

    По данным военных, эти объекты активно использовались украинскими вооруженными силами для обеспечения своих нужд.

    Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В качестве целей российские военные выбрали военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего для ВСУ, логистические центры.

    Средства поражения уничтожили мастерскую по производству и сборке беспилотников дальнего действия, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Уничтоженные цели были расположены в 147 районах Украины, отмечает Минобороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали критически важную инфраструктуру противника в нескольких регионах Украины.

    Днем ранее Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса. В середине июня российские военные поразили места хранения беспилотников дальнего действия.

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    21 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона

    ВСУ направили в Сумскую область бригаду боевиков экс-танкового батальона

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как командование ВСУ пытается удержать их продвижение в Сумской области за счет переброски и переформирования в прошлом танкового батальона.

    «Для недопущения дальнейшего продвижения «Северян» украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29 отмбр. Бригада сформирована осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом наибольшие потери на Сумском направлении ВСУ несут в Шосткинском районе, в районе Бачевска, где продолжаются ожесточенные встречные бои.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 18 участках, а общее продвижение составило до 700 метров. В районе села Новая Сечь ВСУ ожесточенно сопротивляются. В Краснопольском районе «Северяне» продвинулись в лесных массивах в районах Михайловки и Покровки до 300 м.

    В Черниговской области, как выяснили бойцы «Севера», прибыл личный состав рот охраны ТЦК из западных областей Украины (Ровненская, Волынская и Ивано-Франковская области), чтобы максимально укомплектовать подразделения на границе с Белоруссией.

    На Харьковском направлении штурмовики идут вглубь. За сутки продвижение составило до 100 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на десяти участках до 750 метров.

    Стрелковые бои идут в лесопосадках близ ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. На Великобурлукском направлении ожесточенно сражаются в районе Петро-Ивановки, бойцы продвинулись на двух участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фельдшер «Бабай» рассказал о спасении от FPV-дрона ВСУ при эвакуации раненых. Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой. ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области.

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    21 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два пункта управления дронами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские артиллеристы и операторы беспилотных систем ликвидировали два центра управления дронами ВСУ на константиновском направлении.

    Операторы беспилотников совместно с артиллеристами 17-й бригады большой мощности группировки войск «Юг» поразили два пункта управления БПЛА украинской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    «В ходе ведения разведывательных действий операторы обнаружили пункт управления БПЛА, откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ударных дронов. В результате двух точных попаданий пункт управления был уничтожен вместе с живой силой противника», – рассказали в военном ведомстве.

    Второй аналогичный объект был обнаружен и уничтожен точечным огнем из 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б».

    В министерстве отметили, что в результате успешных действий украинские войска лишились возможности вести воздушную разведку в этом районе боевых действий.

    Кроме того, ударные дроны поразили два автомобиля противника около Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы 72-й мотострелковой бригады уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой.

    Днем ранее военнослужащие шестой мотострелковой дивизии ликвидировали центры запуска украинских дронов в этом же районе.

    До этого российские войска полностью зачистили данный населенный пункт от расчетов беспилотных аппаратов противника.

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