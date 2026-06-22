«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.28 комментариев
Вице-спикер парламента Словакии Данко призвал Фицо не жать руку Зеленскому
Главе словацкого правительства Роберту Фицо необходимо игнорировать главу киевского режима Владимира Зеленского из-за его поддержки фашистской идеологии, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.
«Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», – подчеркнул Данко, передает РИА «Новости».
Парламентарий также отметил решительность польского руководства в подобных вопросах. Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (запрещенная в России экстремистская организация).
Напомним, в ответ бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (в списке террористов и экстремистов в России) отказались от аналогичных польских наград.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот поступок экс-президентов Украины проявлением приверженности нацистской идеологии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ