Дания сократила объем военной помощи Киеву на 2026 год

Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

Tекст: Анастасия Куликова

«Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

«Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

«Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

«Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

«Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

«Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.