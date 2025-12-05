Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Экипаж «Союза МС-28» приступил к работе на МКС
Экипаж «Союза МС-28» начал передачи смены и перенос грузов на МКС
Космонавты, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-28», приступили к выполнению научных экспериментов и передаче смены, которая завершится 9 декабря, сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
Экипаж корабля «Союз МС-28», прибывший на Международную космическую станцию, успешно адаптировался к условиям невесомости и приступил к плановым задачам, сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает ТАСС.
По его словам, космонавты уже неделю находятся на станции и чувствуют себя хорошо. Сейчас основное внимание уделяется передаче смены и перемещению грузов между МКС и пришедшими кораблями. Пересменка продлится до 9 декабря, когда экипаж «Союза МС-27» отправится обратно на Землю.
Кроме рутинных задач, космонавты занимаются выполнением научных экспериментов, значительная часть которых посвящена изучению адаптации организма к невесомости в первые дни после прибытия.
Ранее пилотируемый корабль «Союз МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» на МКС.
На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
Экипаж проведет более 40 научных экспериментов и совершит два выхода в открытый космос.