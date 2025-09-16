На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Мошенники начали массовую рассылку тревожных сообщений россиянам
Злоумышленники придумали новую схему обмана с отправкой тревожных сообщений с номерами для обратного звонка, чтобы обходить банковские системы безопасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обращение по присланному номеру инициирует сам получатель, тем самым помогая аферистам обойти системы защиты банков и операторов связи, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что защитные системы рассчитаны только на блокировку подозрительных входящих вызовов.
«Многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем», – отметила Волк.
Сообщения мошенников могут поступать разными способами: через мессенджеры, электронную почту, СМС или обычную почту. Среди распространенных предлогов для звонка фигурируют взлом аккаунта, замена документов или сим-карты, оплата услуг или штрафов, необходимость срочно связаться со специалистом по мобильному номеру.
Волк подчеркнула, что, когда человек сам звонит аферисту, он чаще доверяет ему и становится более уязвимым для обмана.
Ранее сообщалось, что аферисты начали применять новую двухэтапную схему обмана, где применяются фиктивные ошибки в налоговых декларациях самозанятых и предпринимателей для вовлечения их в преступную деятельность.
