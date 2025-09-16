Мошенники начали массовую рассылку тревожных сообщений россиянам

Tекст: Алексей Дегтярев

Обращение по присланному номеру инициирует сам получатель, тем самым помогая аферистам обойти системы защиты банков и операторов связи, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что защитные системы рассчитаны только на блокировку подозрительных входящих вызовов.

«Многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем», – отметила Волк.

Сообщения мошенников могут поступать разными способами: через мессенджеры, электронную почту, СМС или обычную почту. Среди распространенных предлогов для звонка фигурируют взлом аккаунта, замена документов или сим-карты, оплата услуг или штрафов, необходимость срочно связаться со специалистом по мобильному номеру.

Волк подчеркнула, что, когда человек сам звонит аферисту, он чаще доверяет ему и становится более уязвимым для обмана.

